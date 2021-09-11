В деле петербургского репетитора, обвиняемого в серийном разврате юношей, появилось ещё пять эпизодов

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, следователями Калининского района мужчина был изобличён в том, что с марта по ноябрь 2015 года развращал 14-летнего подростка. С 2016 по 2017 год репетитор «ухаживал» за 13-летним юношей. С ним Гатин якобы вступил в интимную связь. Ещё три жертвы знали математика с 2013 по 2017 годы. Всем им было 13–14 лет на момент общения с репетитором.



Напомним, что мужчина остается под стражей. Ранее ему инкриминировали преступления против половой неприкосновенности четырёх подростков.

