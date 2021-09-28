Молодой петербуржец угнал у женщины старый «Ланос», но далеко уехать не смог

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне автомобиля у местной жительницы. Мужчина попал в ДТП прямо рядом с местом угона, оставил машину, а через несколько дней попался и сам.
Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, воскресным утром в полицию Калининского района с заявлением обратилась 35-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что в период с 22:40 24 сентября до 9:30 25 сентября от дома 99, корпус 1, по Светлановскому проспекту пропал ее Chevrolet Lanos 2007 года выпуска. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.
Автомобиль сотрудники ГИБДД обнаружили неподалеку, возле дома 99 по Светлановскому проспекту, — после ДТП. Машину поместили на штраф-стоянку. 26 сентября было возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
А в 17:30 27 сентября у дома 239 по Лиговскому проспекту сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне, им оказался 19-летний житель Петербурга. Его доставили в отдел полиции, составили административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и поместили в спецпомещение для задержанных. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.