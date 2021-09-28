Молодой петербуржец угнал у женщины старый «Ланос», но далеко уехать не смог

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне автомобиля у местной жительницы. Мужчина попал в ДТП прямо рядом с местом угона, оставил машину, а через несколько дней попался и сам.



Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, воскресным утром в полицию Калининского района с заявлением обратилась 35-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что в период с 22:40 24 сентября до 9:30 25 сентября от дома 99, корпус 1, по Светлановскому проспекту пропал ее Chevrolet Lanos 2007 года выпуска. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.