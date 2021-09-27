Двое били «Приору» у больницы на Костюшко, а потом самим понадобилась помощь медиков

Сотрудники Росгвардии за выходные 25–26 сентября в двух районах Петербурга задержали хулиганов, громивших припаркованные машины. Один автомобиль побили у музея, другой — у больницы.
Как сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в 5:23 субботы, 25 сентября, к сотруднику ведомства, находившемуся на посту охраны Государственного Русского музея на Инженерной улице, обратился мужчина. Он рассказал, что на его Chevrolet Lacetti, припаркованном неподалеку, прыгает пьяный хулиган. Постовой нажал тревожную кнопку, и спустя три минуты на место прибыл наряд ОВО Центрального района, который задержал хулигана на месте.
Задержанный успел повредить «Шевроле» капот. Мужчину передали сотрудникам 78-го отдела полиции для выяснения обстоятельств.
Похожий случай произошел 26 сентября в Московском районе. Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в больнице на улице Костюшко сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы задержали двух нетрезвых граждан, которые разбили боковое стекло и поцарапали дверь у припаркованной рядом с больницей LADA Priora. Одному из задержанных потребовалась медицинская помощь: у него были порезы на руках. Второго передали сотрудникам 51-го отдела полиции.