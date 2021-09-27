Двое били «Приору» у больницы на Костюшко, а потом самим понадобилась помощь медиков

Сотрудники Росгвардии за выходные 25–26 сентября в двух районах Петербурга задержали хулиганов, громивших припаркованные машины. Один автомобиль побили у музея, другой — у больницы.



Как сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в 5:23 субботы, 25 сентября, к сотруднику ведомства, находившемуся на посту охраны Государственного Русского музея на Инженерной улице, обратился мужчина. Он рассказал, что на его Chevrolet Lacetti, припаркованном неподалеку, прыгает пьяный хулиган. Постовой нажал тревожную кнопку, и спустя три минуты на место прибыл наряд ОВО Центрального района, который задержал хулигана на месте.