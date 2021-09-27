FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari возглавили топ нарушителей ПДД в Москве

5
Печать

Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения Москвы рассказали, на каких машинах чаще всего нарушали ПДД в столице последние три месяца. Самыми злостными нарушителями оказались владельцы суперкаров и автомобилей премиум-сегмента.

Возглавили антирейтинг автомобили марки Lamborghini. В среднем одна московская «Ламбо» получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафа, сообщает Дептранс Москвы 27 сентября. На третьем месте уже с приличным отставанием (в среднем 4,9 штрафа) оказались Bentley, их догоняют Ferrari. Замыкают топ-5 нарушителей автомобили премиальной «дочки» южнокорейского Hyundai — Genesis.

ПоделитьсяПоделиться

Немецкие Porsche, Mercedes и BMW тут изрядно уступают пальму первенства. Замыкают десятку KIA и Land Rover.

«Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более — на дороге. Но чаще всего ПДД в Москве нарушают именно владельцы дорогих машин», — домечают в дептрансе столицы.

Фото: Дептранс Москвы

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

James Cook
Кастовое общество
Урус-Баши
Среди околофонтаночной публики есть один-два индивидУя, которые исправно поливают Солярисы и аналогичные машины (о ВАЗах и Логинах молчу) после каждой информации о ДТП.
ShkVAl
А говорят, живем бедно…
Побольше таких новостей.
С каждым годом растёт благосостояние нетрудящихся!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний