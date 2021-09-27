Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения Москвы рассказали, на каких машинах чаще всего нарушали ПДД в столице последние три месяца. Самыми злостными нарушителями оказались владельцы суперкаров и автомобилей премиум-сегмента.



Возглавили антирейтинг автомобили марки Lamborghini. В среднем одна московская «Ламбо» получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафа, сообщает Дептранс Москвы 27 сентября. На третьем месте уже с приличным отставанием (в среднем 4,9 штрафа) оказались Bentley, их догоняют Ferrari. Замыкают топ-5 нарушителей автомобили премиальной «дочки» южнокорейского Hyundai — Genesis.