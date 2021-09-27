На федеральной трассе «Кола» в ночь на 28 сентября разведут мост через Неву в Кировском районе Ленобласти. Движение транспорта будет остановлено в течение часа.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 1:00 в рамках аварийно-восстановительных работ будет производиться технологическая разводка Ладожского моста на 40-м километре автодороги Р-21 «Кола». Сейчас на мосту восстанавливают конструкции деформационного шва. В связи с этим перекрыта правая полоса в сторону Петербурга, а скорость ограничена до 40 км/ч.