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Трассу «Кола» полностью перекроют на час из-за ремонта на Ладожском мосту

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На федеральной трассе «Кола» в ночь на 28 сентября разведут мост через Неву в Кировском районе Ленобласти. Движение транспорта будет остановлено в течение часа.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 1:00 в рамках аварийно-восстановительных работ будет производиться технологическая разводка Ладожского моста на 40-м километре автодороги Р-21 «Кола». Сейчас на мосту восстанавливают конструкции деформационного шва. В связи с этим перекрыта правая полоса в сторону Петербурга, а скорость ограничена до 40 км/ч.

Напомним, 12 сентября на Ладожском мосту обнаружили просадку деформационного шва. На переправе начались ремонтные работы. Первоначально их планировалось завершить к 25 сентября, но затем выяснилось, что необходимо дополнительно усилить железобетонную плиту перекрытия, и срок сдвинули на две недели. Теперь завершение ремонта намечено на 11 октября. Работы ведет «ЕвроТрансСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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