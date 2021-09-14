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На Ладожском мосту водителям до конца сентября оставили одну полосу в Петербург

На мосту через Неву в Кировском районе Ленобласти до конца сентября ограничено движение в сторону Петербурга в связи с незапланированным ремонтом деформационного шва. У него обнаружили просадку.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт металлического деформационного шва на четвертой опоре Ладожского моста на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» планируется завершить до 25 сентября. На время работ перекрыта правая полоса в направлении Петербурга, и для движения остается только левая. Кроме того, скорость на участке временно ограничена до 40 км/ч.

Просадку деформационного шва на мосту обнаружили в воскресенье, 12 сентября. Теперь планируется демонтировать шов, разобрать разрушенную бетонную плиту пролетного строения и выполнить омоноличивание плиты бетоном. После этого конструкцию шва восстановят, сделают гидроизоляцию и уложат новый асфальт в пришовной зоне.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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