Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт металлического деформационного шва на четвертой опоре Ладожского моста на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» планируется завершить до 25 сентября. На время работ перекрыта правая полоса в направлении Петербурга, и для движения остается только левая. Кроме того, скорость на участке временно ограничена до 40 км/ч.



Просадку деформационного шва на мосту обнаружили в воскресенье, 12 сентября. Теперь планируется демонтировать шов, разобрать разрушенную бетонную плиту пролетного строения и выполнить омоноличивание плиты бетоном. После этого конструкцию шва восстановят, сделают гидроизоляцию и уложат новый асфальт в пришовной зоне.