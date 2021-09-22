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Ограничения на Ладожском мосту продлили на две недели: пришлось усиливать плиту перекрытия

Движение транспорта по Ладожскому мосту будет ограничено до 11 октября

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Срок ремонта на Ладожском мосту в составе трассы «Кола», расположенном в Кировском районе Ленобласти, продлили почти до середины октября. Потребовалось проводить дополнительные работы.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт деформационного шва на мосту через Неву на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» завершится 11 октября, а не 25 сентября, как планировалось ранее. В ходе работ выяснилось, что нужно дополнительно усилить железобетонную плиту перекрытия. В связи с этим срок полного восстановления конструкции шва и открытия движения по мосту в штатном режиме перенесли почти на две недели.

На время ремонта на Ладожском мосту перекрыта правая полоса в направлении Петербурга, а скорость движения по оставшейся ограничена до 40 км/ч. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Причиной незапланированного ремонта на Ладожском мосту стала просадка деформационного шва. Ее обнаружили 12 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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