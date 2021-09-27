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«Дюна» собрала миллиард, удержав прокатную планку, и вышла в лидеры года

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«Дюна» Дени Вильнева собрала в российском прокате больше миллиарда рублей и осталась в лидерах по популярности на последних выходных сентября.

По данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов, только за второй прокатный уик-энд фильм по роману Фрэнка Герберта с Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон и Зендеей в главных ролях заработал 356 миллионов рублей. Это меньше, чем неделей ранее, когда одна из самых ожидаемых картин только вышла в кинотеатрах (тогда выручка оказалась порядка 600 миллионов), однако всё ещё в несколько раз больше, чем у соперников по экрану.

С начала 2021 года планку в миллиард рублей в прокате в России сумели преодолеть только четыре ленты: «Последний богатырь: Корень зла», «Душа», «Конёк-горбунок» и последняя часть «Форсажа». К 27 сентября с момента релиза у «Дюны» — 1,1 миллиарда рублей.

С 23 по 26 сентября кроме блокбастера о пустынной планете Арракис россияне смотрели ленту «Клаустрофобы 2: Лига выживших»: результат хоррора про людей, которым приходится участвовать в смертельном квесте — 58 миллионов.

У семейной аудитории популярным оказался мультфильм «My little pony: Новое поколение». Анимационные приключения единорогов, пегасов и «земных пони» за выходные принесли создателям 45,5 миллиона рублей.

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