«Дюна» собрала миллиард, удержав прокатную планку, и вышла в лидеры года

«Дюна» Дени Вильнева собрала в российском прокате больше миллиарда рублей и осталась в лидерах по популярности на последних выходных сентября.



По данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов, только за второй прокатный уик-энд фильм по роману Фрэнка Герберта с Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон и Зендеей в главных ролях заработал 356 миллионов рублей. Это меньше, чем неделей ранее, когда одна из самых ожидаемых картин только вышла в кинотеатрах (тогда выручка оказалась порядка 600 миллионов), однако всё ещё в несколько раз больше, чем у соперников по экрану.

