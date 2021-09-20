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Блокбастер «Дюна» стал лидером российского проката в выходные

Американский фильм «Дюна» собрал в российском прокате 608 млн рублей за выходные

Американский фантастический блокбастер «Дюна» режиссера Дени Вильнева в минувшие выходные стал лидером российского проката, собрав 608 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com с 16 по 19 сентября.

Второе место по кассовым сборам за прошедший уик-энд занял американский фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» режиссера Дестина Дэниела Креттона, который собрал 56,1 млн рублей. На третьем месте — американский мультфильм «Босс-молокосос-2» режиссера Тома МакГрата (40,7 млн рублей).

Напомним, что блокбастер «Дюна» вышел в российский прокат 16 сентября.

О том, чего ждали от самого амбициозного проекта последних лет, и во что обернулась премьера фильма — читайте на «Фонтанке».

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