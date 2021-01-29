«Последний богатырь» заработал в прокате больше двух миллиардов рублей. Такое удавалось всего троим

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» с момента выхода на большой экран в начале января заработал в прокате в России и СНГ больше 2 миллиардов рублей. Как 29 января отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», до этого установить такой рекорд удавалось только трём лентам отечественного производства: «Холопу» (3,2 млрд), «Движению вверх» (3 млрд), «Т-34» (2,3 млрд).



«Последний богатырь: Корень зла» — вторая часть фильма 2017 года. В новой картине Дмитрия Дьяченко главный герой Иван в исполнении актёра Виктора Хориняка привыкает к жизни в сказочной стране Белогорье, борется с внезапно восставшими тёмными силами и пытается обрести силу.

