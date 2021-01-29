FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Последний богатырь» заработал в прокате больше двух миллиардов рублей. Такое удавалось всего троим

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» с момента выхода на большой экран в начале января заработал в прокате в России и СНГ больше 2 миллиардов рублей. Как 29 января отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», до этого установить такой рекорд удавалось только трём лентам отечественного производства: «Холопу» (3,2 млрд), «Движению вверх» (3 млрд), «Т-34» (2,3 млрд).

«Последний богатырь: Корень зла» — вторая часть фильма 2017 года. В новой картине Дмитрия Дьяченко главный герой Иван в исполнении актёра Виктора Хориняка привыкает к жизни в сказочной стране Белогорье, борется с внезапно восставшими тёмными силами и пытается обрести силу.

Согласно данным Единой системы сведений о показах фильмов, ленту в России посмотрели порядка 6,7 миллиона человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний