25 сентября в начале Невского проспекта столкнулись «Лексус» и «Ауди». Последнюю вынесло в правый ряд на каршеринг. Арендованный Nissan выехал на тротуар и врезался в дом, после чего завалился на бок. Пострадавших из смятой машины вытаскивали прохожие.

24 сентября на Невском проспекте BMW не стал притормаживать у пешеходного перехода, а перестроился в правый крайний ряд и сбил двух девушек на «зебре». У 25-летней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лобной области, закрытый перелом левого бедра. У 22-летней — состояние средней тяжести, сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра.

8 августа 33-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся KIA, а затем ударил еще три автомобиля. Пострадал и сам виновник, и пассажирка одного из автомобилей .

12 июля камеры сняли столкновение двух мотоциклов на Невском. Водитель желтого тормозит на светофоре перед пешеходным переходом, и в этот момент в него сзади врезается черный мотоцикл. С него слетают два человека .

16 июня ДТП у «Гостиного двора» каршеринг, который мирно остановился на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы получил удар от белой тонированной легковушки. Виновник при этом даже не подумал нажать на тормоз после столкновения. И продолжил толкать каршеринг вперёд.

1 июня реанимобиль при повороте с Литейного на Невский сбил женщину на самокате. Медики оказали помощь 21-летней пострадавшей на месте.

31 мая уже водитель BMW вылетел на встречную и протаранил скорую на Невском. Два фельдшера и водитель машины скорой помощи были госпитализированы.

18 мая светофор на Невском умер в грозу. Не прошло и 7 минут, как случилось ДТП.

25 апреля женщина пустилась бегом через Невский. Камера сняла, как водитель пытался увернуться, но она была настойчива .

11 января таксист сбил мужчину на Невском проспекте. Пешеход явно не ожидал такого развития событий и от удара перевернулся в воздухе и упал на голову .

В нашей подборке в основном аварии с пострадавшими. «Железо» — дело обычное и редко попадает в журналистские хроники. Объединят большинство этих ДТП — позднее или ранее время суток. Днём, как правило, скорость передвижения по проспекту не предполагает серьезных столкновений. Ночью же Невский подобен скоростному шоссе. И хотя формально там действует ограничение 60 км/ч, только самый начинающий водитель не знает про то, что за превышение на 19 км/ч не штрафуют.

Каждый раз после очередной резонансной аварии с погибшими звучат призывы ограничить скорость движения в центре города. В последний раз в феврале 2020-го с такой инициативой к ГИБДД обратился глава администрации Центрального района Максим Мейксин. Планировалась и система видеофиксации. Но потом грянула пандемия.



Ранее звучали предложения ограничить скорость в центре города и до 30 км в час и даже ввести платный въезд. Городские власти включали инициативу в комплексную схему организации дорожного движения до 2033 года. Но она носит рекомендательный характер.



Пока же есть только статистика ГИБДД. Согласно ей в 2017 году на Невском проспекте произошло 1048 ДТП — пострадало 92 человека. В 2018 — 1013 аварий и 91 пострадавший. С января по март 2019 года — 230 ДТП и 19 пострадавших. В 2017 году в ДТП погибло двое. В 2018 — трое. А в 2019 — пятеро.



Если сравнивать Невский с Ленинским проспектом, где ДТП если не чаще, то серьезнее, или с КАД, где аварии почти гарантированно носят летальный характер из-за скоростей и большегрузов (хотя ЗСД как-то справляется), то проблема Невского переходит скорее в медийное поле. Столкновения на нём просто чаще замечают и обсуждают.

