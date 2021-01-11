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Показываем, как таксист сбил мужчину на Невском проспекте. Пешеход явно не ожидал такого развития событий

Авария в центре Петербурга с участием пешехода попала на видео. На кадрах мужчина переходит дорогу по правилам, глядя налево и направо.

Судя по всему, попавший под колёса, переходя дорогу по «зебре», никак не мог ожидать, что вскоре окажется на капоте. Он явно не расценивал приближающуюся машину «Ситимобила» как опасность и был уверен, что водитель затормозит. Однако этого не произошло. Таксист остановился, только когда сбил пешехода, а тот от удара перевернулся в воздухе и упал на голову.

«Фонтанка.ру»

Ранее «Фонтанка» писала, что авария произошла на пересечении Невского проспекта и Харьковской улицы. Очевидцы сообщили, что пешеход не погиб, но лежал на дороге, рядом кричал таксист. По данным ГУ МВД по Петербургу, пострадавших в этом ДТП нет, что может означать лишь одно — мужчина самостоятельно покинул место аварии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (59)

AGP
"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины...":
один идёт по переходу, не смотря налево, другой прёт напропалую, не замечая стоящую машину справа у ПП...
мухомор
всё что можно сказать по данным ГУВД это то что они лжецы. точка.
Петри
Сто раз говорено из всех утюгов - не трогать пострадавших до приезда скорой при отсутствии возгораний, угрозы взрыва и т.п. отягчающих. Трясти, везти - кошмар какой-то, про сам наезд и не говорю. Геноцид на дорогах
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