Авария в центре Петербурга с участием пешехода попала на видео. На кадрах мужчина переходит дорогу по правилам, глядя налево и направо.



Судя по всему, попавший под колёса, переходя дорогу по «зебре», никак не мог ожидать, что вскоре окажется на капоте. Он явно не расценивал приближающуюся машину «Ситимобила» как опасность и был уверен, что водитель затормозит. Однако этого не произошло. Таксист остановился, только когда сбил пешехода, а тот от удара перевернулся в воздухе и упал на голову.