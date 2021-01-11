Авария в центре Петербурга с участием пешехода попала на видео. На кадрах мужчина переходит дорогу по правилам, глядя налево и направо.
Судя по всему, попавший под колёса, переходя дорогу по «зебре», никак не мог ожидать, что вскоре окажется на капоте. Он явно не расценивал приближающуюся машину «Ситимобила» как опасность и был уверен, что водитель затормозит. Однако этого не произошло. Таксист остановился, только когда сбил пешехода, а тот от удара перевернулся в воздухе и упал на голову.
«Фонтанка.ру»
Ранее «Фонтанка» писала, что авария произошла на пересечении Невского проспекта и Харьковской улицы. Очевидцы сообщили, что пешеход не погиб, но лежал на дороге, рядом кричал таксист. По данным ГУ МВД по Петербургу, пострадавших в этом ДТП нет, что может означать лишь одно — мужчина самостоятельно покинул место аварии.