Уверенный поворот водителя «Митсубиши Паджеро» закончился аварией на Невском проспекте. Внедорожник заблокировал въезд во двор, не проехав перед автобусом.
Фото результата столкновения показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 22 сентября. Пассажирский автобус № 191 «боднул» автомобиль на повороте к Невскому проспекту, 90–92, внедорожник застрял на выделенной полосе.
В компании «Питеравто», которая обслуживает маршрут № 191, «Фонтанке» сообщили, что аварию спровоцировал «Митсубиши», который повернул из второго ряда направо, во двор. «Предварительно, в автобусе две женщины получили ушибы», — рассказал представитель перевозчика, добавив, что водитель «Паджеро» свою вину не отрицает.
Без серьёзных травм, похоже, обошлось. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что скорая помощь на Невский не выезжала.