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Чу, «Паджеро». На Невском внедорожник подставился под автобусный таран, пассажиры не отделались испугом

Две пассажирки автобуса получили ушибы в ДТП с «Митсубиши» на Невском проспекте

Уверенный поворот водителя «Митсубиши Паджеро» закончился аварией на Невском проспекте. Внедорожник заблокировал въезд во двор, не проехав перед автобусом.

Фото результата столкновения показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 22 сентября. Пассажирский автобус № 191 «боднул» автомобиль на повороте к Невскому проспекту, 90–92, внедорожник застрял на выделенной полосе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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В компании «Питеравто», которая обслуживает маршрут № 191, «Фонтанке» сообщили, что аварию спровоцировал «Митсубиши», который повернул из второго ряда направо, во двор. «Предварительно, в автобусе две женщины получили ушибы», — рассказал представитель перевозчика, добавив, что водитель «Паджеро» свою вину не отрицает.

Без серьёзных травм, похоже, обошлось. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что скорая помощь на Невский не выезжала.

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Комментарии (3)

266229702
Тупые - копят..
ash364
Как он такой тупой на паджеро накопил?
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