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«Женщина в скорой сильно кричала». БМВ на Невском разбил несколько машин, первый удар попал на видео

В Петербурге массовое ДТП случилось на Невском

Массовое ДТП произошло минувшей ночью в центре Петербурга — на Невском проспекте, в районе пересечения с Садовой и Малой Садовой улицами. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Чёрный BMW X5 собрал четыре или пять машин, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Первую часть ДТП сняла видеокамера. На записи видно, как тёмный внедорожник едет по Невскому проспекту со стороны Адмиралтейства и сразу за Садовой задевает одну или две встречные машины, стоящие на левый поворот. Седан (вероятно, «Шкоду») откидывает в соседнюю полосу, а внедорожник, уже без одного колеса, несёт дальше. Колесо катится за ним.

Напротив Малой Садовой БМВ остановился, ударив ещё как минимум две машины, в том числе такси. Про водителя говорят, что он якобы пытался скрыться, но остался на месте. «Русский взрослый мужчина, видел, как он снимал номера», — пишет Сергей.

Фото: Валерий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Валерий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Валерий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Валерий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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По словам Вячеслава, прибыли три кареты скорой помощи. «Когда проезжал, там женщина в скорой сильно кричала», — рассказывает он.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (29)

265056402
Бмв едет в гравитационном поле от warp двигателя, который уже установлен в топовой модели, и должен отбрасывать нарушителей в другое измерение.
Но что-то не сработало, и отвалилось колесо. Значит бмв тоже одноразовая поделка. Мне казалось, на таком танке как в плохбастерах, можно пробивать стены и идти на таран всяких маленьких машинок
dragvs
Настоящая война на дорогах России. В Афгане погибло 15 тыс человек и якобы это тяжело ударило по СССР, а сейчас на дорогах столько только каждый год гибнет, к этому еще инвалиды.
syshsun
Было уже в этом месте,один в один такая же авария.
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