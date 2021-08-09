Чёрный BMW X5 собрал четыре или пять машин, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Первую часть ДТП сняла видеокамера. На записи видно, как тёмный внедорожник едет по Невскому проспекту со стороны Адмиралтейства и сразу за Садовой задевает одну или две встречные машины, стоящие на левый поворот. Седан (вероятно, «Шкоду») откидывает в соседнюю полосу, а внедорожник, уже без одного колеса, несёт дальше. Колесо катится за ним.
Напротив Малой Садовой БМВ остановился, ударив ещё как минимум две машины, в том числе такси. Про водителя говорят, что он якобы пытался скрыться, но остался на месте. «Русский взрослый мужчина, видел, как он снимал номера», — пишет Сергей.
По словам Вячеслава, прибыли три кареты скорой помощи. «Когда проезжал, там женщина в скорой сильно кричала», — рассказывает он.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.