Два мотоциклиста столкнулись в центре Петербурга в ночь на 12 июля. Авария частично попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП», ДТП произошло около полуночи на Невском проспекте, на пересечении с Исполкомской улицей. На записи, опубликованной в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель желтого мотоцикла тормозит на светофоре перед пешеходным переходом, и в этот момент в него сзади врезается черный мотоцикл. Водитель получившего удар байка умудряется удержаться на колесах и, проехав несколько метров вперед, останавливается у проезжей части. Второй же байк падает, высекая искры из асфальта, и с него слетают два человека.