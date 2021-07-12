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Искрометное столкновение двух мотоциклов на Невском попало на видео. Один красиво вырулил из ситуации

Два мотоцикла столкнулись на Старо-Невском проспекте в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15414220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Два мотоциклиста столкнулись в центре Петербурга в ночь на 12 июля. Авария частично попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП», ДТП произошло около полуночи на Невском проспекте, на пересечении с Исполкомской улицей. На записи, опубликованной в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель желтого мотоцикла тормозит на светофоре перед пешеходным переходом, и в этот момент в него сзади врезается черный мотоцикл. Водитель получившего удар байка умудряется удержаться на колесах и, проехав несколько метров вперед, останавливается у проезжей части. Второй же байк падает, высекая искры из асфальта, и с него слетают два человека.

Судя по видео, пассажир второго мотоцикла сильно повредил ногу. В комментариях в «ДТП и ЧП» пишут, что у пострадавшего перелом. Информация уточняется.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15414220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

261000701
У меня сложилось такое вспечатление после жизни в США, что в РФ власти не контролируют поведение подобных алфа-самцов, т.к. стране нужны доноры органов. Мне лишь жаль, кто-то не дождался органа. А также жаль людей, кто живёт в ночном рёве грохочущих мотоциклов, которые разонируют между домам-муравейниками, особенно в жару, когжа надо отркывать окна... Увы, это РФ, это безнадёга...
260686461
Пассажир (или пассажирка) в шортиках без защиты коленей. Даже если перелом, то поздравляю. Могло быть и хуже. Так и инвалидом остаться недолго.
Зато молодец пешеход. Хотел перейти дорогу на зеленый, но поумнел и передумал. Правильно, дороги переходить не стоит, там ищут приключения камикадзе, на двухколесных самодвижущихся гробах.
AP-SPb
Бибо и Бобо, два ****** :)
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