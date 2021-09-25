Чем полезна тыква и кому ее нельзя? Отвечают врачи

Блюда из тыквы получаются не только полезными, но и очень красивыми Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться







Врачи рекомендуют осенью есть фрукты и овощи. Взять ту же тыкву. Здесь вам и карнитин, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга, и витамин К, необходимый для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. Но что насчет противопоказаний? В том числе об этом мы сейчас и узнаем.

В чем польза тыквы?

Первое, что можно сказать о тыкве, даже не будучи специалистом, это то, что в ней много каротина. Об этом прямо кричит ее цвет. Каротина в тыкве и правда предостаточно — в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь хоть отбавляй.



— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



Что полезного можно найти в тыкве Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Блюда из отварной и тушеной тыквы врачи-диетологи включают в меню людей, страдающих повышенным содержанием соляной кислоты в желудке и язвой двенадцатиперстной кишки. Кроме того, тыкву рекомендуют включать в рацион диабетикам.

— Польза тыквы для организма человека при диабете состоит в том, что продукты из нее стимулируют выработку собственного инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Из тыквы можно готовить десерты, которые заменят диабетикам шоколад и сладости. Кроме того, тыква имеет ощелачивающие свойства, стимулирует панкреатическую секрецию, поэтому больные панкреатитом на острой стадии сразу же после окончания голода могут ее есть. Отварную или приготовленную на пару тыкву протирают, делают из нее пюре и дают больным. Также больным панкреатитом разрешено есть тыквенные запеканки и супы-пюре.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию, направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Кроме того, в тыкве есть клетчатка и пищевые волокна, которые помогают очистить организм и улучшают микрофлору кишечника. Бета-каротин в составе тыквы оказывает положительное влияет на зрение, кожу, иммунную систему и слизистую оболочку, способствует профилактике респираторных заболеваний. А благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.



Полезные свойства тыквы Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в ней нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки. Калорийность 100 граммов мякоти — всего 22 ккал.

Калории, белки, жиры и углеводы в тыкве (на 100 граммов) Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







При этом полезна не только мякоть тыквы. Тыквенные семечки, например, в количестве 30 граммов восполняют до 70% суточной потребности в цинке. Они богаты витаминами А и Е, помогающими сохранить молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Благодаря достаточному количеству клетчатки они нормализуют метаболизм, способствуют притуплению чувства голода и похудению. Плохое настроение? Можете также смело набирать тарелку тыквенных семечек и есть.

— В них содержится магний, который помогает улучшить настроение и сон. Кроме того, они богаты марганцем, медью и железом, — перечисляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Марганец участвует в выработке коллагена, способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь отвечают за производство энергии. Также тыквенные семечки помогают предотвратить онкологические заболевания и полезны для мужчин — предотвращают простатит и рак предстательной железы.

Кому тыква противопоказана?

Здоровому человеку тыква навредить не способна. Разве что из-за слишком частого употребления могут появиться вздутие и проблемы со стулом. Но это же можно сказать и практически обо всех овощах. Бывает, что неумеренное употребление тыквы приводит к ложной каротиновой желтухе (кожа желтеет из-за каротина в тыкве). Во всех этих случаях выход один: надо просто немного сбавить обороты, и все восстановится. Изредка встречаются индивидуальная непереносимость и аллергия, в этом случае от продукта лучше отказаться совсем. А вот съесть тыквы столько, чтобы отправиться в больницу, — таких прецедентов медицинская история не знает. Но существуют определенные противопоказания.



Когда тыква может быть противопоказана Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







У диабетиков тыква может повысить уровень сахара в крови. Сырую тыкву не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ и камнями в желчном пузыре и почках, поскольку у тыквы есть желчегонное действие и она может спровоцировать движение камней. Необработанную, сырую тыкву лучше не давать маленьким детям и пожилым людям, потому что в таком виде продукт тяжелее переварить. Но вообще, сложно представить, что заставит вас есть сырую тыкву. Ведь она гораздо лучше раскрывает свои вкусовые качества приготовленной. Особенно если ее тушить или запечь.

