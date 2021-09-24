Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов, двоих глав районов и председателя комитета по соцполитике. Они избрались в Заксобрание

Как сообщает пресс-служба Смольного 24 сентября, Беглов освободил от должности вице-губернатора Александра Бельского, отвечавшего за внутреннюю политику, и вице-губернатора Николая Бондаренко, отвечавшего за ЖКХ. Также уволены глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Николай Цед и глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Все они стали депутатами по итогам сентябрьских выборов и войдут в состав фракции «Единая Россия» (Николай Цед выиграл выборы в Госдуму).

Как утверждают собеседники «Фонтанки», Бельского также рассматривают в качестве кандидата на пост следующего спикера городского парламента. Его место на посту «политического» вице-губернатора может занять глава одного из районов, утверждает ещё один источник «Фонтанки», близкий к Смольному.

Обязанности «политического» вице легли на плечи Бориса Пиотровского, заниматься делами ЖКХ временно будет Николай Линченко.

Напомним, что по итогам выборов в Законодательное собрание туда прошли представители шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко».

