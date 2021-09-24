FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
11
Печать

Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов, двоих глав районов и председателя комитета по соцполитике. Они избрались в Заксобрание

Вице-губернаторы Петербурга Александр Бельский и Николай Бондаренко освобождены от должностей. Также своих постов лишились главы Выборгского и Приморского районов и председатель комитета по соцполитике. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного 24 сентября, Беглов освободил от должности вице-губернатора Александра Бельского, отвечавшего за внутреннюю политику, и вице-губернатора Николая Бондаренко, отвечавшего за ЖКХ. Также уволены глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Николай Цед и глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Все они стали депутатами по итогам сентябрьских выборов и войдут в состав фракции «Единая Россия» (Николай Цед выиграл выборы в Госдуму).

Как утверждают собеседники «Фонтанки», Бельского также рассматривают в качестве кандидата на пост следующего спикера городского парламента. Его место на посту «политического» вице-губернатора может занять глава одного из районов, утверждает ещё один источник «Фонтанки», близкий к Смольному.

Обязанности «политического» вице легли на плечи Бориса Пиотровского, заниматься делами ЖКХ временно будет Николай Линченко.

Напомним, что по итогам выборов в Законодательное собрание туда прошли представители шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Danik
Депутаты, вроде, неподсудны.
Бегут или прячутся трудяги!
AP-SPb
Интересно, а когда начнут УВОЛЬНЯТЬ в принципе не справляющихся со своими обязанностями "глав" районов? Мейксина например? В Центре совсем катастрофа, по всем фронтам. И с организацией выборов, кстати, тоже.
Sergik7
В каком ресторане будут отмечать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний