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Петербуржец прихватил с участка в Ленобласти внедорожник и бросил его в лесу

У инженера из Ленобласти с садового участка пропал автомобиль. Через час его нашли в лесу, а спустя пять минут попался и подозреваемый. Им оказался житель Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 23 сентября в 12:10 в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 38-летний житель Всеволожского района, работающий инженером в одном из государственных унитарных предприятий. Он сообщил, что с участка в СНТ «Риф» в поселке Снетково неизвестный преступник похитил его Mitsubishi Pajero Mini 2001 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 220 тысяч рублей.

В 13:10 полицейские нашли пропавший автомобиль в лесу — в 900 метрах от дороги Приозерск — Моторное, неподалеку от Снетково. А в 13:15 у дома 3 в СНТ «Риф» задержали подозреваемого — 51-летнего петербуржца.

Было возбуждено уголовное по ст. 166, ч.1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

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