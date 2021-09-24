Петербуржец прихватил с участка в Ленобласти внедорожник и бросил его в лесу

У инженера из Ленобласти с садового участка пропал автомобиль. Через час его нашли в лесу, а спустя пять минут попался и подозреваемый. Им оказался житель Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», 23 сентября в 12:10 в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 38-летний житель Всеволожского района, работающий инженером в одном из государственных унитарных предприятий. Он сообщил, что с участка в СНТ «Риф» в поселке Снетково неизвестный преступник похитил его Mitsubishi Pajero Mini 2001 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 220 тысяч рублей.