Игра в бисер. О чем говорят итоги трехдневного голосования, если долго в них вглядываться

Округ № 3, ТИК 54. Именно эта территориальная комиссия интересна тем, что второе место с хорошим отрывом от остальных, менее престижных мест, после партии власти заняло «Яблоко». Там, к слову, находится образцовый УИК 1619 из репортажа «Фонтанки» .

А предпочтения близких соседей часто коррелируют с административным делением, о котором люди могут даже не задумываться. Независимые наблюдатели на участке для голосования срабатывают надежнее КОИБов. «Фонтанка» изучила результаты трехдневного голосования, выгруженные в ГАС «Выборы», и нашла закономерности.

Во-первых, это еще один герой «Фонтанки» , УИК 1616: «Единая Россия» — 90,07 % ( 1 089 голосов). КПРФ получила-таки 3,06 % (37 голосов), «Яблоко» — 2,15 % (26 голосов). Обычно такую статистику показывают психоневрологические диспансеры. Но это — Финансовый университет при Правительстве РФ. Здесь была ослепительная явка: из 1 641 избирателя в списке на участок явились 1 197 ( 72,94 % ). Еще 55 человек попросили ящик для голосования на дом. Видимо, в Финансовом университете очень дисциплинированный контингент.

На 9 участковых комиссиях, подчиняющихся ТИК 54 , партия власти не набрала и 30 % голосов (дельта 23,35 % — 29,29 % ). На 7 — от 31,70 % до 39,64 % . Спасают положение остальные 9 участков. Там у партии власти от 49,20 % до сказочных 90,07 % .

Начнем, пожалуй, с УИК 1619 . «Единая Россия» — 25,05 % , «Яблоко» — 24,06 % , КПРФ — 14,51 % , «Справедливая Россия» — 11,33 % . При 1 642 избирателях в списке за бюллетенями на участок пришли всего 492 человека (29,96 %) . Еще 11 избирателей получили бюллетени на выездном голосовании.

В целом по ТИК 54 картина следующая: «Единая Россия» — 52,10 % , «Яблоко» — 13,76 % , КПРФ — 9,90 % , «Справедливая Россия» — 8,28 % . Смотрим, как ковался этот результат в отдельных участковых комиссиях. И видим, как их штормит.

УИК 1651 — Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 — 69,52 %. Для сравнения: у «Яблока» — 9,25 % . В этой же школе находится УИК 1617 . И там у «Единой России» всего 23,57 % . А у «Яблока» целых 18,06 % . Там же, в 610-й, УИК 1652 : «Единая Россия» — 32,92 % , «Яблоко» — 16,77 % . А рядышком с ними УИК 1613 : «Единая Россия» — 25,63 % , «Яблоко» — 22,22 % . То есть в одной и той же школе четыре участка (четыре коридорчика с партами), и на одном из них очень сильно любят «Единую Россию». А на трех других — любят ее поменьше, и местами почти так же, как «Яблоко». В чем дело? На УИК 1651 надомное голосование — всего-то 4 бюллетеня. Не бей лежачего. Избирателей в списках 2 176 . На участок за бюллетенями притопало 1 584 человечка (явка 72,79 % ). Что с явкой на остальных трех участках? УИК 1652 : по спискам 1 128 избирателей, пришло голосовать на участок 311 (27,57 % ), еще 11 сподобились волеизъявиться на дому. УИК 1617 : по спискам 1 417 , явилось 450 ( 31,75 % ), плюс 4 на дому. УИК 1613 : в списке 1 133 , пришло на участок 333 ( 29,39 % ), четверо заказали урну с доставкой.

УИК 1633 : «Единая Россия» — 77,09 % . В списке 3 006 избирателей. И им тоже не сиделось дома. Голосовать на участок пришли 2 423 человека и еще 50 проголосовали на дому, практически полностью исчерпав 2 500 бюллетеней, выданных ТИКом. Еще чуть-чуть, и бюллетени на участке закончились бы до окончания голосования, был бы конфуз, как на УИК 1185 . Но пронесло.

УИК 1646 — Печатный двор, ЗАО «СПб-Принт» — 65,79 % . По этому же адресу УИК 1644 — 58,61 % . А на УИК 1647 (Дом культуры им. В. А. Шелгунова ), который между ними как котлетка между булочками, только 29,29 % . А всё потому, что Печатный двор отличился ударной явкой. УИК 1644 : из списочных 1 612 избирателей пришли голосовать аж 1 120 ( 69,47 % ). УИК 1646 : избирателей 1 776 , а пришли из них 1 108 ( 62,38 %) . А что же Дом культуры? Избирателей 1 272 . Пришли голосовать 368 ( 28,93 % ). Может, Печатный двор просто расположен удачнее? Да нет, между двумя зданиями — какие-то 500 метров на местности. А в плане политическом, оказывается, пропасть.

УИК 1650 — средняя общеобразовательная школа № 50 — 69,77 % , «Яблоко» — 8,27 % . Тут же, в соседнем коридоре, УИК 1649 . «Единая Россия» — 26,24 % , «Яблоко» — 17,33 % . И снова загадочный всплеск явки сторонников партии власти. УИК 1650 : по спискам 1 381 избиратель, пришли голосовать на участок 770 ( 55,75 % ). УИК 1649 : в списке 1 224 избирателя, пришли 397 ( 32,43 % ).

Что за чудеса? Может, в столовой 610-й в дни голосования пекли традиционные голосовательные пирожки по 15 рублей за штуку? И донесли горяченькое только до одного УИКа из четырех. Если так, мы желаем знать рецепт этой притягательной выпечки.

Распределили КОИБы по территориям муниципальных образований. Благодаря такой географии, отслеживать влияние комплексов на результаты выборов максимально неудобно: в одном ТИКе КОИБами может быть закрыто около половины УИКов. А сами ТИКи могут быть поделены между разными избирательными округами.

На этих выборах КОИБами было решено обеспечить 352 участка в семи районах города ( Василеостровский, Красногвардейский, Красносельский, Петродворцовый, Кронштадтский, Колпинский и Кировский).

Остается еще два «передовика» . УИК 1648 — Академия цифровых технологий — 59,50 % . На 1 168 избирателей явка 37,67 % (440 человек). УИК 1615 — средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии — 59,47 % . На 1 617 избирателей — явка 59,67 % (965 человек).

«Промежуточное звено» между участками, где за партию власти голосовали ударно и где разрыв с «Яблоком» оказался минимален, — УИК 1624 — средняя общеобразовательная школа № 84 . «Единая Россия» набрала там 49,20 % . На 1 673 избирателя — 501 пришедший (явка 29,94 % ). У «Яблока» на этом участке, кстати, не так уж мало: 23,80 % .

В целом по всем участкам в помещениях для голосования было выдано 9 605 бюллетеней, на дому — 176, недействительными признали 498 бюллетеней. То есть 5 % от общего числа выданных избирателям бюллетеней. Этот показатель на голосовании по одномандатному округу в ЗакС вдвое выше, чем по единому. Там на 9 608 бюллетеней, которые были выданы избирателям на всех участках для голосования по ТИК 6 , пришлось 178 штук из переносных ящиков. Из них недействительных 282, или 2,88 % . Существует ли «нормальное» соотношение недействительных и действительных бюллетеней? Вряд ли: мало ли может возникнуть причин у народа начать массово портить выданные им документы для волеизъявления. Для сравнения, на участках ТИК 54 на Петроградке на голосовании по одномандатному округу в ЗакС на 18 104 выданных в помещении и 297 бюллетеней, выданных на дому, недействительных 769 штук, или 4,17 % .

Выборы в ЗакС по одномандатному округу номер 16 выиграл эсер Андрей Алескеров. Но не на УИКах 1058–1075, где результаты считали бесстрастные КОИБы.

«Единая Россия» набирает 29,11 % . Надо отметить, что результаты по всем УИКам идут ровно, без скачков и провалов — от 26,24 % до 33,49 % .

На выборах в ЗакС по единому округу результаты «Единой России» на участках, подчиняющихся частично обеспеченной комплексами ТИК 6, ниже, чем там, где КОИБов не было вообще.

ТИК 6 закрыта КОИБами только на территории МО «Юго-Запад». Из 44 участков комплексы стоят на 25 УИКах, с 1058 по 1082.

Тем не менее на территории одномандатного избирательного округа 16 (Красносельский и Кировский районы) на выборах в ЗакС прослеживается некоторая закономерность.

Аномальных цифр по надомному голосованию тоже нет. Явка в целом по всем участкам составила 32,83 % , распределение более-менее ровное. И при этом победитель Алескеров только на четвертом месте. Вот как распределились голоса избирателей из 9 274 действительных бюллетеней на участковых комиссиях ТИК 6 в присутствии КОИБов:



Виталий Фатеичев — 1 991,



Павел Любимов — 1 807,



Владимир Дмитриев — 1 664,



Андрей Алескеров — 1 558,



Анна Каруличева — 1 315,



Наталья Перевозчикова — 548,



Виталий Грязнов — 391.



ТИК 41 закрыта КОИБами только наполовину, на территории МО «Автово» (19 участков из 35, УИКи 592–610). В 16-м округе участков с КОИБами и без КОИБов на УИКах, относящихся к этой территориальной комиссии, примерно поровну.



На выборах в ЗакС по единому округу по всем участкам, относящимся к ТИК 41 в 16 округе, у «Единой России» всего 23,47 % , у КПРФ — 16,67 % , «Справедливой России» — 15,15 % , у «Яблока» — 14,63 % .



По одномандатному округу в ТИК 41 Алескеров тоже проигрывает. Он только на третьем месте ( 2 089 голосов) и уступает кандидату от «Яблока» Анне Каруличевой ( 2 397 ) и Владимиру Дмитриеву от КПРФ ( 2 122 ). Единоросс Фатеичев четвертый, у него 1 799 голосов.



Получается, что победу Алескерову обеспечили только участки, относящиеся к Т ИК 47 .



Там не было ни одного КОИБа. И вот как распределились голоса избирателей:



Андрей Алескеров — 5 949,



Виталий Фатеичев — 5 232,



Владимир Дмитриев — 5 219,



Анна Каруличева — 4 737,



Павел Любимов — 4 729,



Наталья Перевозчикова — 1 875,



Виталий Грязнов — 1 184.



Алескеров набирает больше голосов там, где явка повыше. УИК 1116 , 2 391 избиратель, 810 ( 33,87 % ) явились на участок, 13 голосовали на дому.



УИК 1124 , 3 285 избирателей, в помещении проголосовали 875 ( 26,63 % ), на дому — 8. Здесь побеждает Каруличева (220 голосов), за ней идет Дмитриев (142 голоса), Алескеров только третий (140 голосов).



Но в целом распределение фаворитов по УИКам выглядит так, будто победа как-то зависела от номера участка.



Алескеров выигрывает подряд УИКи 1103–1111, участок 1 112 достается Дмитриеву, 1 113 — снова Алескеров, 1 114 — Дмитриев, 1 115 и 1 116 — Алескеров, 1 117 — с большим отрывом Фатеичев (набирает почти вдвое больше голосов, чем эсер), 1 118–1 120 берет Алескеров, потом, чередуясь с «яблочницей» и единороссом, он забирает еще 8 участков. Пара-тройка достаются кандидату от «Новых людей» Любимову и коммунисту Дмитриеву.



На выборах в ЗакС по единому округу в ТИК 47 «Единая Россия» получила сопоставимый с ТИКами в этом же округе, на которых установлены КОИБы, процент голосов — 28,33 % .



КПРФ 18,80 %,



«Справедливая Россия» 14,31 %,



«Новые люди» — 12,62 %,



«Яблоко» — 11,02 %,



ЛДПР — 7,34 %.



Комплексы обработки бюллетеней — не панацея от статистических выбросов. Видимо, главное всё же люди, которые на участке с этими КОИБами работают.



Одномандатный избирательный округ 19 на выборах в ЗакС. Огромный, как ботфорт Петра Великого, захватывает Красносельский, Кронштадтский и Петродворцовый районы. Округ обслуживают ТИКи 8, 26, 46 и 55, каждая из которых частично обеспечена КОИБами.



Смотрим выборы в ЗакС по единому списку, ТИК 8 , участки 1676–1703. КОИБов нет на участках 1674, 1675, 1678 и 1681, 1692.



В целом по ТИК 8 «Единая Россия» набрала 36,30 % , КПРФ 1 8,58 % , «Справедливая Россия» 14,74 % , «Новые люди» 8,37 % , остальные еще меньше. Теперь смотрим, какие участки выглядят нетипично на общем фоне. Результат выше среднего выдают и те участки, где голоса считают вручную, и те, где установлены КОИБы.



УИК 1681 в Психоневрологическом интернате № 2 , КОИБов нет. Избирателей в списках 183, бюллетеней ТИК прислал аж 206 — возможно, территориальная комиссия рассчитывала, что за выходные еще кого-то подвезут. 140 бюллетеней избиратели разобрали в помещении. Еще 38 — на выездном голосовании. Дисциплинированный контингент УИК 1681 испортил всего 2 бюллетеня. Из 176 действительных бюллетеней 166 — за «Единую Россию». Это 93,26 % . Остальные партии набрали от нуля до трех голосов.



УИК 1686 , оснащенный КОИБами, — 44,56 % за «Единую Россию». Участок расположен в Петергофской гимназии императора Александра II, он там только один.



УИК 1692 — 60,38 % за «Единую Россию». Так голосуют в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе. КОИБов там нет. В помещении для голосования выдали 135 бюллетеня. А на выездном голосовании — 178. За партию власти проголосовали в итоге 189 человек.



УИК 1699 , Академическая гимназия СПбГУ им. Д. К. Фаддеева, — 51,72 % за «Единую Россию», считали КОИБы, участок только один.



УИК 1702 — за партию власти 41,91 % . Это временный участок на территории Николаевской больницы, КОИБов там нет. На этом участке в списках всего 132 избирателя, ТИК выдала 350 бюллетеней, как будто готовилась к моровому поветрию. В помещении для голосования избирателям не выдали за три дня ни одного бюллетеня. Зато на выезде — 136. Действительными признали 132 бюллетеня.



Раньше по «пикам» в результатах партии власти в ГАС «Выборы» легко можно было распознавать временные участки в психиатрических лечебницах. Видишь аномально высокий процент — это оно и есть. Теперь чистота эксперимента нарушена. Рассмотрим на примерах.



У ТИК 26 есть аномальный участок 1 210 . Там при живых 392 избирателях и выданных в помещении для голосования 193 бюллетенях вне помещения, то есть на дому, проголосовал 161 человек. 41 бюллетень признан недействительным. Действительных 313. Из них 165 — за Михаила Барышникова. Ближайший конкурент, Андрей Кислянских, получил 40 голосов. Участок находится в Психоневрологическом интернате № 9 . Кстати, в психдиспансере на УИК 1210 партия власти на выборах в городской парламент тоже набрала выше среднего по ТИКу — 47,46 % .



Участок 1 193 в Ленинградском государственном университете имени Пушкина, на котором нет КОИБов, тоже выделяется. Там «Единая Россия» на выборах в ЗакС получила рекордный по ТИК 26 результат — 55,29 % . При голосовании по одномандатному округу из 563 действительных бюллетеней 317 за Барышникова. Ближайший конкурент Сергей Толокнов получил втрое меньше, 99 голосов.



Так что теперь среди «пиковых» участков не только психдиспансеры, больницы и другие закрытые учреждения. Попадаются школы и университеты.



УИК по прозвищу Баба Яга



Некоторые участки выдали аномально низкие результаты для «Единой России» на выборах в ЗакС, «приподняв» при этом ее конкурентов.



В Красногвардейском районе ТИК 44 закрыта автоматическими комплексами подсчета полностью и на выборах в ЗакС «поделена» между одномандатными округами 7 и 15. В седьмом округе КОИБы, три другие территориальные комиссии КОИБов не имеют. В пятнадцатом, кроме ТИК 44 , работает еще пять территориальных комиссий с исключительно ручным подсчетом голосов.



Итак, округ 7, МО «Большая Охта», УИКи с КОИБами 921–940 и 958.



Округ 15, МО «Малая Охта», КОИБы на участках 941–957.



На выборах в Госдуму ТИК 44 полностью входит в Северо-Восточный округ — так обозначено в ГАС «Выборы», если кто-то захочет быстро найти.



Округ 7, выборы одномандатников в ЗакС выиграла Елена Рахова от «Единой России».



Но по результатам считавшего голоса автоматически ТИК 44 эсерка Надежда Тихонова победила Рахову с 4 256 голосами против 3 253 . Логично предположить, что это может быть связано с более сильными позициями эсеров на территории. Но нет: партия «Единая Россия» по единому округу здесь набрала 31,21 % , «Справедливая Россия» — 18,69 % , КПРФ — 17,84 % , «Новые люди» — 9,56 % , «Яблоко» — 9,23 % .



Сравним с теркомиссиями без КОИБов. ТИК 39 — за «Единую Россию» 46,74 % , «Справедливая Россия» (1 2,24 % ) только третья после КПРФ ( 14,05 % ). По одномандатникам результаты соответствующие: лидирует Рахова ( 3 623 голоса), Тихонова на втором месте ( 2 565 ).



Но здесь мы видим те самые «обратные» выбросы в результатах партии власти.



На участке 538 без КОИБов что-то пошло не так, там признали недействительными 280 бюллетеней из 748, найденных в стационарных и переносных ящиках для голосования. Видимо, все эти недействительные бюллетени и «сдули» итоговый результат признанного лидера гонки. На фоне их «обнуления» «Единая Россия» получила всего 13,90 % (104 голоса). Это меньше, чем у КПРФ ( 15,91 %, или 119 голосов) и ненамного больше, чем у «Справедливой России» ( 12,43 %, или 93 голоса). По одномандатному округу на УИК 538 недействительными признали 285 бюллетеней. Тихонова опережает Рахову со 154 голосами против 94. Закономерность следующая: на участках, где у Раховой больше голосов, чем у конкурентов, пересчитать недействительные бюллетени можно по пальцам одной руки. Там, где счет недействительных идет на десятки и сотни, лидирует Надежда Тихонова. Разрыв иногда совсем невелик, но принципиален. Так, на УИК 546 (ручной подсчет) признали недействительными 109 бюллетеней. За Тихонову — 116 голосов, за Рахову — 104.



На УИК 546 у «Единой России» 25,70 % (137 голосов) — больше, чем у остальных партий, и не то чтобы совсем яма, но заметно меньше, чем на других участках ТИК 39 . Для сравнения — на втором месте КПРФ с 19,89 % (106 голосов). На этом участке недействительными признали 97 бюллетеней.



Нечто похожее произошло у ТИК 41 (округ 16) на участке 577, где считали вручную: только половина участков ТИКа оснащены КОИБами, и этот УИК в их число не попал. Но там «Единая Россия» ( 8,90 % ) и вовсе проиграла КПРФ ( 9,56 % ) и «Яблоку» ( 9,23 % ), правда, в абсолютных значениях это 54, 58 и 56 голосов соответственно. Что, кстати, нетипично для участка, к которому приписано 1 734 избирателя. Из них явились голосовать в помещении 568 человек, а еще 39 — волеизъявились на дому. Но, видимо, что-то пошло не так: 330 бюллетеней были признаны недействительными. На соседнем УИК 578 та же беда — аномально большое число недействительных бюллетеней, 222 штуки. Избирателей там 1 597 , а бюллетеней было выдано 431 в помещении и 12 на дому. Там у «Единой России» 10,83 % . У КПРФ и то больше — 11,29 % . В целом по ТИК 41 процент недействительных бюллетеней — 6,64. На большинстве участков их число колеблется от 6 до 24. Оба участка, 577 и 578, находятся на территории Петровского колледжа. На голосовании за одномандатников на обоих участках лидирует «яблочница» Анна Каруличева (86 и 55 голосов), значительно опережая выигравшего округ эсера Андрея Алескерова (36 и 26 голосов). При этом число признанных недействительными бюллетеней зашкаливает и превышает число действительных: УИК 577 отбраковал 338 бюллетеней, УИК 578 — 226.



На этих провальных для партии власти УИКах при подсчете голосов явно произошло что-то захватывающее. Например, вброс, с которым члены комиссии принципиально не стали мириться.



Еще один интересный статистический артефакт: участки, находящиеся по соседству или даже на территории одной школы, иногда выдают очень разные результаты, порой на уровне статистического выброса.



Вот, к примеру, «феномен матшколы». Красногвардейский район, частично оснащенный КОИБами. Здесь находится средняя общеобразовательная школа № 491 с углубленным изучением математики. В школе — пять УИКов (954–958), на всех стоят автоматические комплексы обработки бюллетеней.



Смотрим результаты по седьмому одномандатному округу в ЗакС и 212-му (Западному) в Госдуму.



УИК 958 : «Единая Россия» в Госдуму неожиданно мало, всего 16,15 % . На первом месте КПРФ с 24,44 % , «Справедливая Россия» — 22,28 % , «Новые люди» 11,49, «Яблоко» — 10,10 % ,



в ЗакС «Единая Россия» набрала по этому участку 18,64 % , а «Справедливая Россия» 26,27 % . КПРФ — 19,25 % , «Яблоко» — 12,95 % , а «Новые люди» — 12,59 %.



УИК 957 . В Госдуму «Единая Россия» — 28,93 % , КПРФ — 20,69 % , «Справедливая Россия» — 12,56 % , «Новые люди» — 9,39 % , «Яблоко» — 5,96 %.



УИК 956. В Госдуму «Единая Россия» — 34,31 % , КПРФ — 18,92 % , «Справедливая Россия» — 12,57 % , «Новые люди» — 7,76 %, ровно столько же ЛДПР, «Яблоко» — 6,11 %.



УИК 955. В Госдуму «Единая Россия» — 33,83 % , КПРФ — 20,50 % , «Справедливая Россия» — 12,50 % , «Яблоко» — 6,50 % , ровно столько же «Новые люди».



УИК 954. В Госдуму «Единая Россия» — 31,22 % , «Справедливая Россия» — 1 7,41 % , КПРФ — 14,53 % , «Яблоко» — 7,77 % , «Новые люди» — 6,47 % .



Какая муха укусила УИК 958?



УИК 958 — самый большой из пяти. В списках по голосованию за одномандатников в Госдуму — 3 125 избирателей. Голосовать пришли 1 145 ( 36,64 % ), на дому — 13. По единому федеральному округу показатели те же. По странному стечению обстоятельств, здесь самая высокая явка и самое малое число проголосовавших на дому по всем пяти рассматриваемым участкам:



УИК 957 — 2 317 избирателей, проголосовали в помещении 758 ( 32,71 % ), на дому — 30.



УИК 956 — 2 248 избирателей, пришли 760 ( 33,8 % ), на дому проголосовал 91.



УИК 955 — 1 636 избирателей, пришел 551 (33,67 %), на дому — 49.



УИК 954 — 1 902 избирателей, пришли 664 (34,91 %), на дому — 33.



Еще одна особенность УИК 958 — на всех пяти участках побеждает лидер по ТИКу Елена Драпеко, но на УИК 958 она выигрывает с самым большим отрывом, почти втрое больше (323), чем у ближайшей конкурентки Елены Раховой (122). На выборах в ЗакС по единому округу на УИК 958 больше всего голосов набирает «Справедливая Россия» — 26,27 % (217), КПРФ — 19,25 % (159),« Единая Россия» — 18,64 % , «Яблоко» — 12,95 % , «Новые люди» — 12,59 % . По одномандатному округу именно на этом участке Тихонова (372) набрала втрое больше Раховой (115) — на других УИК в школе Тихонова лидирует с отрывом в два раза.



Явка на выборы в ЗакС по этому удивительному участку ниже, чем на выборах в Госдуму, — при 2 742 избирателях 813 ( 29,64 % ). Никакого логического объяснения этому не видится. Но есть нюанс. Выделяющийся на фоне соседей по школе УИК 958 административно относится к другому избирательному округу. Четыре остальных участка приписаны к МО «Малая Охта» и пятнадцатому одномандатному округу. А этот — к МО «Большая Охта» и седьмому округу. Интересно, как много избирателей участка 958 в курсе, что они особенные? Но как-то же это влияет на их предпочтения.



Тогда они идут к вам



Самое важное, что нужно знать про выездное голосование, — что дело это небыстрое. Опытные члены комиссий и наблюдатели считают, что на одного избирателя при выездном голосовании уходит не менее 15 минут, а то и больше. Мало добраться до адреса и дождаться, чтобы вам открыли. Избиратель еще будет заполнять заявление на надомное голосование, долго вчитываться в бюллетень, возможно, захочет поговорить о жизни. Тем удивительнее, что на ТИКах с КОИБами процент выездного голосования выше. А чем выше процент выездного голосования на УИКах, тем выше результаты ЕдРа. Это подтверждает гипотезу, что против лома нет приема — кроме переносной урны.



Но эту закономерность порой затмевают другие особенности территории. Заставляющие избирателя, например, яростно поддерживать по единому округу некую партию, но «прокатывать» ее кандидата по округу одномандатному.



На выборах в Думу 214 округ выиграла Елена Драпеко (53 866 голосов) от «Справедливой России». Ближайший конкурент — Елена Рахова (40 891 голос). Голосование по единому федеральному округу показывает обратный результат: «Единая Россия» — 32,99 % (59 257 голосов), «Справедливая Россия» — 14,13 % (25 378 голосов).



По ТИК 45 в 214 округе, где результат считали КОИБы, у «Единой России» на думских выборах еще больше: 37,33 % . У «Справедливой России» — 13,11 % . Единственный участок без КОИБов, 1047, не выделяется на общем фоне.



Но в ТИК 45 бросаются в глаза внушительные показатели надомного голосования. В целом по всем участкам в помещении для голосования выдано 16 409 бюллетеней, а на дому — 1 896 , 11,55 % от проголосовавших на участках.



В ТИК 44 этот показатель вдвое ниже — 5,35 % ( 27 720 на участках и 1 485 на дому). Но там и результат «Единой России» пониже — 3 0,93 % , а «Справедливой» — повыше, 14,46 % .



Сравним соотношение голосования на участке и на дому с ТИКами этого же округа, но без КОИБов.



ТИК 40 — всего 1,77 % (18 094 на участках и 322 на дому). Там «Единая Россия» получает 30,45 % голосов, «Справедливая» — 13,35 % .



ТИК 38 — 2,8 % (26 691 на участках и 749 на дому). «Единая Россия» — 33,93 % , «Справедливая» — 1 4,59 %. Один участок — 2 321 — с аномально высоким надомным голосованием — 183 бюллетеня выдано на выезде (на других участках это число колеблется в пределах одного-трех десятков). Но там в помещении для голосования выдали только 27 бюллетеней, а результаты партий в пределах среднего распределения по ТИКу.



ТИК 25 — 6,91 % (33 978 на участках и 2 349 на дому). «Единая Россия» — 35,62 % , «Справедливая» — 13,61 % . Аномально высокое голосование на дому провели УИК 987 (152, на участке — 415, на участке «Единая Россия» показывает пиковый результат в 50,97 % ), 988 (184, на участке — 731, успехи «Единой России» немного выше среднего распределения, 39,44 % ), 989 (130, на участке — 476, успехи «Единой России» в пределах среднего распределения) и УИК 1018 (101, на участке — 728, «Единая Россия» набирает заметно выше среднего — 45,45 %).



ТИК 11 — 0,81 % (29 235 на участках и 237 на дому). Здесь у «Единой России» самый низкий результат по сравнению с другими ТИКами — 28,25 % . У эсеров в пределах среднего, 14,18 % .



ТИК 4 — 11,16 % (19 549 в помещении и 2 183 на дому). Общий результат «Единой России» — 35,06 % . Но, судя по данным в ГАС «Выборы», на двух участках комиссии работали на выезде, практически не приседая. УИК 968 выдал на дому 396 бюллетеней, а в помещении для голосования — 75. «Единая Россия» здесь набрала выше среднего — 41,31 % . Это временный избирательный участок. УИК 905 в школе № 521 на Маршала Блюхера выдал на выездном голосовании 359 бюллетеней, а в помещении — 964. «Единая Россия» набрала средненько — 37,04 % . В этой же школе расположены участки 903 и 904. Там на дому проголосовало тоже немало: 105 и 79 человек, результат партии власти почти такой же, как на 905-м участке.



ТИК 21 в Колпино (Кировский район) — соотношение надомного голосования 4,3 % ( 41 075 на участках и 1 772 на дому), «Единая Россия» — 39,36 % . Кажется, наша гипотеза не подтверждается? Однако есть нюанс.



К этой ТИК присоединены участки без КОИБов: 894, 895 и 896. И на примере последнего видно, что КОИБы на этой территории — не самое интересное. Во-первых, УИК 896 самый густонаселенный и вдвое превышает по численности избирателей любого другого УИК на территории. Про него, кстати, на заседании Горизбиркома упоминали в не самом лестном контексте. Это временный участок в Следственном изоляторе № 1 в Колпино.



В списках — 3 998 избирателей. Бюллетени получили в помещении для голосования 3 786 , вне помещения — 212. Дисциплинированный и, очевидно, стоящий на пути исправления электорат не испортил и не украл ни одного бюллетеня. 74,29 % голосов набрала «Единая Россия», 13,21 % — КПРФ и 5,03 % — ЛДПР. «Новым людям» досталось 1,38 % голосов, остальным — меньше процента. На выборах по федеральному одномандатному округу в Следственном изоляторе числится всего 400 избирателей. Все явились голосовать и опустили правильно заполненные бюллетени в урны. За Оксану Дмитриеву от не замеченной контингентом в соседнем бюллетене Партии Роста — 332 голоса. Еще 39 проголосовали за не самого популярного у избирателей «жириновца» Андрея Незабудкина. Любовь Егорова от партии власти набрала всего 7 голосов. На выборах по одномандатному округу в ЗакС в изоляторе зарегистрировано всего 207 избирателей. И абсолютное большинство поддержало кандидата от «Единой России» Елену Киселеву (169 голосов). Еще 23 избирателя остались верны Незабудкину. Почему электорат, который в массе своей поддержал «Единую Россию», «прокатил» ее кандидатку Любовь Егорову на выборах в Думу и поддержал Оксану Дмитриеву, проявив пренебрежение к ее партии, — загадка.



В целом по ТИК 21 уверенно побеждает Оксана Дмитриева ( 12 164 голоса), Любовь Егорова на втором месте ( 7 938 ). «Единая Россия» на выборах в Думу набирает 39,26 % , а Партия Роста — 5,76 % . На выборах в ЗакС лидирует Елена Киселева ( 20 304 ) от партии власти, второе место у Егора Михайлова ( 8 217 ) от КПРФ. «Единая Россия» — 39,89 % , Партия Роста — где-то в хвосте с 4,83 % .



Обсчет результатов выборов с помощью статистических программ, возможно, выявит и другие закономерности. Но некоторые странности заметны и невооруженным глазом.



Венера Галеева,



«Фонтанка.ру»

