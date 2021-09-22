«Никогда в Петербурге не было таких выборов». Петербургский избирком подвёл итоги голосования в Законодательное собрание

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», заседание длилось почти 7 часов. Причиной стала задержка с подведением итогов в Красносельском районе.
Территориальная избирательная комиссия
За подведение итогов по выборам в Законодательное собрание проголосовали 11 членов горизбиркома и трое выступили против («Яблоко» — Ольга Покровская, КПРФ — Андрей Беляков, «Справедливая Россия» — Екатерина Фесик).
Покровская заявила, что на выборах было зафиксировано «беспрецедентное количество нарушений, которое исказило результаты»:
«На территориях Кировского и Центрального районов использовались сейф-пакеты с имитацией защитной ленты, их можно было незаметно вскрывать и затем закрывать. Хранившиеся там бюллетени могли быть подменены», — сказала она. Также Покровская заметила, что, несмотря на это, некоторые комиссии корректировали результаты уже после подсчета бюллетеней.
«Мы все неоднократно слышали, как ночью на избирательных участках находились члены комиссий. Это — повод для проверки, но мне неизвестно ни об одной такой», — заявил Екатерина Фесик. Она добавила, что на трехдневном голосовании использовались и старые технологии: например, на УИК
«То, что проходило в Петербурге, на выборы не похоже. Я даже не уверен, что выборы нужны. Может быть, лучше проводить денежно-вещевую лотерею. Этот протокол — фикция. Этим цифрам я не верю. Я обошёл сотни избирательных комиссий и читал чаты наблюдателей, я думал, что таких методов уже нет. Я уже не говорю о том, что председатель одной из территориальных избирательных комиссий Токарев применил физическую силу к коллеге, чтобы не пустить на заседание, хотя этому коллеге 80 лет, он председатель объединения «Дети войны». Это нормальное поведение? Или вот ещё пример: 896-я комиссия приехала в 01:30 ночи, закрывается с председателем, потом уезжает и возвращается в 15 часов. Видимо, они приехали, показали результаты, а им сказали: «Не подходит, переголосовывайте». Результаты там такие: «Единая Россия» — 1600, остальные — по 150. А в Адмиралтейском районе как себя вели участковые комиссии? Забрал председатель себе все журналы со списком избирателей и сидит ржет. Я голосую против», — заявил Андрей Беляков.
С критикой петербургских выборов выступил и представитель Партии Роста Алексей Березин: «У нас не было ещё таких выборов, чтобы на избирательных участка громили урны и во все стороны разбрасывали бюллетени. Никогда не было, чтобы председатели участковых избирательных комиссий не просто сбегали, а сбегали в полицейской машине с мигалками. Какие же это зарубежные иностранные силы? Или всё-таки это делали чиновники, нарушая законы? Очень надеюсь, что с этим разберётся Следственный комитет».
Противоположное мнение высказала член городского избиркома Людмила Боричева: «Я соглашусь с цифрами в протоколе. Кто из вас был председателем участковой комиссии? Мы впервые работали три дня. Люди устали и могли что-то не понять. Впервые все три дня — при тотальном видеонаблюдении. Надо подумать о людях и о городе».
Председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина осталась довольна прошедшими выборами: «Я хочу поблагодарить избирателей, членов избирательных комиссий за проведение и организацию выборов. Что касается депутатов, надо работать с избирателями и быть узнаваемыми, выходить не раз в 5 лет на округ, тогда вопросов к избиркомам не будет».