«Никогда в Петербурге не было таких выборов». Петербургский избирком подвёл итоги голосования в Законодательное собрание

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», заседание длилось почти 7 часов. Причиной стала задержка с подведением итогов в Красносельском районе. Территориальная избирательная комиссия № 46 долгое время не подводила итоги выборов из-за обсуждения результатов по участковой избирательной комиссии № 857 . По словам членов территориальной избирательной комиссии, у них возникли подозрения, что они там были переписаны в пользу «Единой России», а протокол был сдан с поддельными подписями. В итоге избирком решил обратиться в Следственный комитет. Итоговый протокол с избиркома Красносельского района привезли в городскую избирательную комиссию в полночь.

За подведение итогов по выборам в Законодательное собрание проголосовали 11 членов горизбиркома и трое выступили против («Яблоко» — Ольга Покровская, КПРФ — Андрей Беляков, «Справедливая Россия» — Екатерина Фесик). Покровская заявила, что на выборах было зафиксировано «беспрецедентное количество нарушений, которое исказило результаты»: «На территориях Кировского и Центрального районов использовались сейф-пакеты с имитацией защитной ленты, их можно было незаметно вскрывать и затем закрывать. Хранившиеся там бюллетени могли быть подменены», — сказала она. Также Покровская заметила, что, несмотря на это, некоторые комиссии корректировали результаты уже после подсчета бюллетеней. «Мы все неоднократно слышали, как ночью на избирательных участках находились члены комиссий. Это — повод для проверки, но мне неизвестно ни об одной такой», — заявил Екатерина Фесик. Она добавила, что на трехдневном голосовании использовались и старые технологии: например, на УИК № 1130 не сходятся с официальными результатами.

«То, что проходило в Петербурге, на выборы не похоже. Я даже не уверен, что выборы нужны. Может быть, лучше проводить денежно-вещевую лотерею. Этот протокол — фикция. Этим цифрам я не верю. Я обошёл сотни избирательных комиссий и читал чаты наблюдателей, я думал, что таких методов уже нет. Я уже не говорю о том, что председатель одной из территориальных избирательных комиссий Токарев применил физическую силу к коллеге, чтобы не пустить на заседание, хотя этому коллеге 80 лет, он председатель объединения «Дети войны». Это нормальное поведение? Или вот ещё пример: 896-я комиссия приехала в 01:30 ночи, закрывается с председателем, потом уезжает и возвращается в 15 часов. Видимо, они приехали, показали результаты, а им сказали: «Не подходит, переголосовывайте». Результаты там такие: «Единая Россия» — 1600, остальные — по 150. А в Адмиралтейском районе как себя вели участковые комиссии? Забрал председатель себе все журналы со списком избирателей и сидит ржет. Я голосую против», — заявил Андрей Беляков.