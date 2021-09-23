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Доставщик на велосипеде сбил коляску с годовалым ребенком в Москве. Произошедшее попало на видео

Годовалый ребенок пострадал под колесами курьера на велосипеде в Москве

Курьер-велосипедист врезался в женщину с коляской на тротуаре в Москве. Ребенка доставили в больницу, а парня — в полицию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы, инцидент произошел около 11 часов утра 23 сентября на Елецкой улице. Курьер «Яндекса» на велосипеде наехал на коляску с годовалым ребенком и опрокинул ее. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как после падения женщина сначала кинулась к курьеру, отлупила его пакетом, который держала в руке, и уже затем бросилась поднимать коляску. На помощь ей пришли еще две женщины и сам виновник падения, который в процессе получил еще и от одной из очевидиц.

В итоге малыша увезли в больницу. По данным представителя ГСУ СК по Москве, мальчик 2019 года рождения получил ссадины. Велосипедиста доставили в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе «Яндекса» изданию «Подъём» сообщили, что курьер уже отстранен от работы.

«Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы содействовать правоохранительным органам до выяснения всех деталей происшествия», — ответили в компании.

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Комментарии (7)

Abu-Denis
"Многие пешеходы забывают, что нужно..."

VKuser189750944, многие понабежавшие комментаторы забывают, что нужно высказываться по делу, а не нести бред.
Правила, утвержденные на законодательном уровне, обязывают пешеходов двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. ПДД не указывают, по какой стороне. Надоели своими фантазиями изобретатели особых правил, указывающие пешеходам где нельзя ходить по тротуару и где велосипедистам нельзя ездить по правому краю проезжей части.
Владислав М
Да оба хороши. Мамаша мечется с коляской по всему тротуару, велосипедист летит не контролируя своё движение. А мамаша вместо того чтоб ребёнка спасать, бросается избивать доставщика, что к тому же является правонарушением. Что в головах у людей!?
VKuser189750944
Мамаша во многом сама виновата . Куда мчалась с коляской по левой стороне тротуара ?!! Многие пешеходы забывают или не знают , особенно понаехавшие , что нужно придерживаться правой стороны движения .
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