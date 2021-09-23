Курьер-велосипедист врезался в женщину с коляской на тротуаре в Москве. Ребенка доставили в больницу, а парня — в полицию.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы, инцидент произошел около 11 часов утра 23 сентября на Елецкой улице. Курьер «Яндекса» на велосипеде наехал на коляску с годовалым ребенком и опрокинул ее. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как после падения женщина сначала кинулась к курьеру, отлупила его пакетом, который держала в руке, и уже затем бросилась поднимать коляску. На помощь ей пришли еще две женщины и сам виновник падения, который в процессе получил еще и от одной из очевидиц.