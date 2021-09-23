Курьер-велосипедист врезался в женщину с коляской на тротуаре в Москве. Ребенка доставили в больницу, а парня — в полицию.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы, инцидент произошел около 11 часов утра 23 сентября на Елецкой улице. Курьер «Яндекса» на велосипеде наехал на коляску с годовалым ребенком и опрокинул ее. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как после падения женщина сначала кинулась к курьеру, отлупила его пакетом, который держала в руке, и уже затем бросилась поднимать коляску. На помощь ей пришли еще две женщины и сам виновник падения, который в процессе получил еще и от одной из очевидиц.
В итоге малыша увезли в больницу. По данным представителя ГСУ СК по Москве, мальчик 2019 года рождения получил ссадины. Велосипедиста доставили в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе «Яндекса» изданию «Подъём» сообщили, что курьер уже отстранен от работы.
«Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы содействовать правоохранительным органам до выяснения всех деталей происшествия», — ответили в компании.