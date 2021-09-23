Подозреваемого в угоне красно-оранжевой «десятки» в Петербурге задержали на вокзале

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Кировском районе. Он оказался гостем города и попался на вокзале. Машина нашлась неподалеку от места угона.



Как стало известно «Фонтанке», с сообщением об угоне ВАЗ-2110 2004 года выпуска 17 сентября в полицию обратилась 46-летняя петербурженка. Ее красно-оранжевая «десятка» стоимостью 70 тысяч рублей пропала от дома 25 по улице Генерала Симоняка между 9:20 и 17:00 того же дня. 21 сентября по факту угона возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).