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Подозреваемого в угоне красно-оранжевой «десятки» в Петербурге задержали на вокзале

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Кировском районе. Он оказался гостем города и попался на вокзале. Машина нашлась неподалеку от места угона.

Как стало известно «Фонтанке», с сообщением об угоне ВАЗ-2110 2004 года выпуска 17 сентября в полицию обратилась 46-летняя петербурженка. Ее красно-оранжевая «десятка» стоимостью 70 тысяч рублей пропала от дома 25 по улице Генерала Симоняка между 9:20 и 17:00 того же дня. 21 сентября по факту угона возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В седьмом часу утра 22 сентября на территории железнодорожного вокзала «Ладожский» полицейские задержали подозреваемого, им оказался 30-летний житель Краснодарского края. Мужчину поместили в изолятор. Спустя 40 минут нашли и машину: она стояла у дома 27, корпус 1, по улице Генерала Симоняка. Автомобиль передали хозяйке под сохранную расписку.

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