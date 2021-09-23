Петербуржец с чужих драгоценностей перешел на чужой BMW, но попался в тот же день

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в похищении BMW в Красносельском районе города. Ранее мужчина уже проходил по уголовному делу, но примирился с потерпевшей.



Как сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня 22 сентября в полицию поступила информация о том, что на Федеративной улице обнаружили похищенный BMW и мужчину, который его угнал. Выехавшие на место полицейские задержали у дома 1 по проспекту Ленина 42-летнего петербуржца. Позднее там же нашли и автомобиль — серебристый «БМВ-320» 2004 года выпуска.