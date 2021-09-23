Петербуржец с чужих драгоценностей перешел на чужой BMW, но попался в тот же день

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в похищении BMW в Красносельском районе города. Ранее мужчина уже проходил по уголовному делу, но примирился с потерпевшей.
Как сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня 22 сентября в полицию поступила информация о том, что на Федеративной улице обнаружили похищенный BMW и мужчину, который его угнал. Выехавшие на место полицейские задержали у дома 1 по проспекту Ленина 42-летнего петербуржца. Позднее там же нашли и автомобиль — серебристый «БМВ-320» 2004 года выпуска.
Около 14:30 с заявлением об угоне обратился хозяин машины — 67-летний инженер из Петербурга. Он пояснил, что BMW пропал от дома 18, корпус 1, по улице Бурцева ночью 22 сентября. Ущерб мужчина оценил в 700 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и взяли с него подписку о невыезде. Машину передали хозяину под сохранную расписку. В 2019 году задержанный уже привлекался к ответственности за грабеж, похитив у женщины драгоценности на 21 тысячу рублей. Дело было прекращено по примирению сторон.