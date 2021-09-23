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Петербуржец с чужих драгоценностей перешел на чужой BMW, но попался в тот же день

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне BMW на Бурцева

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в похищении BMW в Красносельском районе города. Ранее мужчина уже проходил по уголовному делу, но примирился с потерпевшей.

Как сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня 22 сентября в полицию поступила информация о том, что на Федеративной улице обнаружили похищенный BMW и мужчину, который его угнал. Выехавшие на место полицейские задержали у дома 1 по проспекту Ленина 42-летнего петербуржца. Позднее там же нашли и автомобиль — серебристый «БМВ-320» 2004 года выпуска.

Около 14:30 с заявлением об угоне обратился хозяин машины — 67-летний инженер из Петербурга. Он пояснил, что BMW пропал от дома 18, корпус 1, по улице Бурцева ночью 22 сентября. Ущерб мужчина оценил в 700 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и взяли с него подписку о невыезде. Машину передали хозяину под сохранную расписку. В 2019 году задержанный уже привлекался к ответственности за грабеж, похитив у женщины драгоценности на 21 тысячу рублей. Дело было прекращено по примирению сторон.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Драгоценности он украл, а машину угнал. Если уж щадить воров, то правильно было бы говорить: драгоценности он увёл. А если не поощрять, то украл драгоценности и машину. И ответственность должна быть как за грабёж и воровство. Законописатели посчитали, что украсть можно только из закрытого личного помещения. Всё остальное - не воровство. Угон, увод, укат.
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