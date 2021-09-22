«Ужасный, авантюрный поступок». Комиссия по этике СПбГУ осудила действия студента, который «набирал карусельщиков»

В разговоре с корреспондентом издания Дубровский отправил его к Владимиру Кукелю, который, в свою очередь, сообщил, что на выборах нужно было вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. За это он пообещал платить по 15 тысяч рублей.

Комиссия по этике СПбГУ 22 сентября рассмотрела обращения по поводу действий студента-политолога Владислава Дубровского, который, по данным издания DOXA , предлагал «немножечко пофальсифицировать выборы» , поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата».

Сам Ржаненков заявил «Фонтанке», что впервые об этом слышит и назвал произошедшее провокацией. Того же мнения придерживались и в СПбГУ.



На заседании комиссии по этике действия Дубровского осудили. Участники посчитали, что студент осознанно совершил «противоправное, уголовно наказуемое деяние». Тех, кто отверг «провокационное предложение», поблагодарили за гражданскую позицию.



Сам Дубровский также высказался. Свой поступок он назвал «ужасным, авантюрным и не имеющим смысла».



«По его словам, в ходе подготовки выборов он работал бригадиром и собирал желающих поработать промоутерами некоторых кандидатов в депутаты (пикетчиками за 300 рублей в час). Но, как объяснил студент, он получил негативные отзывы в чате от нежелающих быть пикетчиками и решил поднять свой статус. Именно для этого он якобы и предложил провокацию с фальсификацией выборов. Как утверждает В. Е. Дубровский, это было сообщение ради сообщения. И никаких дальнейших действий он не предпринимал», — сообщает пресс-служба вуза.



Впрочем, участники заседания приводили и другие объяснения — со слов самого Дубровского, в частности, проведение научного исследования, хотя никаких условий для такого исследования создано не было.