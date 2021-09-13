«Провокация, имевшая целью дискредитировать университет». На политфаке СПбГУ изучили предложение о заработке на «каруселях»

«Считаю, что произошедшее — это, скорее всего, провокация, имевшая целью дискредитировать как университет, так и определенные партии и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах. Об этом можно судить по некоторым последовавшим позже публикациям отдельных интернет-изданий, домысливших имеющиеся факты по собственному усмотрению», — написал он.



Студента 3-го курса Владислава Дубровского, обучающегося по направлению «Политология», вызовут в ближайшее время на заседание студенческого совета для дачи объяснений.



Ранее издание DOXA сообщило о том, что студент политфака Владислав Дубровский предлагал с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день. Горизбирком обратился в Следственный комитет, увидев в описанном нарушения по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 142.2 УК РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме»).

