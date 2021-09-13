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«Провокация, имевшая целью дискредитировать университет». На политфаке СПбГУ изучили предложение о заработке на «каруселях»

В СПбГУ посчитали провокацией предложение «немножечко пофальсифицировать» выборы

Информация о студенте СПбГУ, который якобы предлагал однокурсникам за деньги голосовать несколько раз в округе в центре Петербурга, может быть провокацией. Об этом заявил и. о. декана факультета политологии Александр Курочкин в виртуальной приёмной вуза 13 сентября.

«Считаю, что произошедшее — это, скорее всего, провокация, имевшая целью дискредитировать как университет, так и определенные партии и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах. Об этом можно судить по некоторым последовавшим позже публикациям отдельных интернет-изданий, домысливших имеющиеся факты по собственному усмотрению», — написал он.

Студента 3-го курса Владислава Дубровского, обучающегося по направлению «Политология», вызовут в ближайшее время на заседание студенческого совета для дачи объяснений.

Ранее издание DOXA сообщило о том, что студент политфака Владислав Дубровский предлагал с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день. Горизбирком обратился в Следственный комитет, увидев в описанном нарушения по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 142.2 УК РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме»).

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