Гильдия парфюмеров Петербурга создала аромадиффузор (парфюм для дома) «Петербургская пышка». Презентация состоялась 22 сентября в ходе круглого стола «Туризм и гастрономия в креативных индустриях».
Как пояснила президент гильдии Оксана Чернышова, парфюм разработан как сувенир, который «отражает дух города». В аромате есть ванильные, жареные и карамельные ноты. «Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образует карамельность — долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — рассказала она. Всего в формуле более 20 компонентов, запахи создавали с помощью синтетических веществ.
Прототип флакона в форме пышки был распечатан на 3D-принтере. При штучном производстве себестоимость составляет две тысячи рублей, розничная стоимость может достигнуть четырех тысяч рублей. Сейчас Гильдия парфюмеров ведет переговоры с комитетом по развитию туризма, чтобы продавать «Петербургскую пышку» через сеть городских информационно-туристических бюро.
Параллельно парфюмеры работают над духами с запахом корюшки. «Не хотелось бы, чтоб пахло рыбой, но есть идея, как это сделать красиво», — отметила Оксана Чернышова.