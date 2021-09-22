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В Петербурге разработали сувенирный парфюм с запахом пышки, аромат «Корюшка» — на подходе

Гильдия парфюмеров Петербурга создала аромадиффузор (парфюм для дома) «Петербургская пышка». Презентация состоялась 22 сентября в ходе круглого стола «Туризм и гастрономия в креативных индустриях».

Как пояснила президент гильдии Оксана Чернышова, парфюм разработан как сувенир, который «отражает дух города». В аромате есть ванильные, жареные и карамельные ноты. «Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образует карамельность — долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — рассказала она. Всего в формуле более 20 компонентов, запахи создавали с помощью синтетических веществ.

Прототип флакона в форме пышки был распечатан на 3D-принтере. При штучном производстве себестоимость составляет две тысячи рублей, розничная стоимость может достигнуть четырех тысяч рублей. Сейчас Гильдия парфюмеров ведет переговоры с комитетом по развитию туризма, чтобы продавать «Петербургскую пышку» через сеть городских информационно-туристических бюро.

автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
автор фото Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
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Параллельно парфюмеры работают над духами с запахом корюшки. «Не хотелось бы, чтоб пахло рыбой, но есть идея, как это сделать красиво», — отметила Оксана Чернышова.

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Комментарии (6)

Parallax
Духи с запахом корюшки. От создателей огуречной воды, по всей видимости.
Иван 2пырьев
Какие потрясающие фото! Такие разнообразные!
Почему так мало? надо было еще штук пять сделать.
260708081
Какая гадость... Тошнит, когда от кого-то едой пахнет.
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