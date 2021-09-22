Стоило петербуржцу снять деньги, как его тормознули на дороге, засыпали лобовое мусором и стали рваться в салон

Автомобилист в Петербурге снял со счета крупную сумму, и его тут же попытались «гоп-стопнуть» трое на «Фольксвагене». Подоспевшие сотрудники Росгвардии задержали двоих, но третий успел сбежать.
Как сообщает 22 сентября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, 21 сентября в 17:46 на улице Черняховского силами двух нарядов групп задержания Росгвардии были пойманы двое мужчин, которые пытались силой попасть в салон автомобиля. Их подозревают в вымогательстве денег у водителя. Еще одного подозреваемого разыскивают — он успел скрыться до прибытия ОВО и патрульных.
Молодой человек на Mercedes перевозил крупную сумму денег, которую незадолго до этого снял с банковского счета, когда дорогу ему блокировал Volkswagen Polo. Из «Поло» вышли трое, высыпали на лобовое стекло «Мерседеса» мусор, лишив водителя обзора, после чего стали бить по стеклам и пытаться проникнуть в салон. Информация о произошедшем поступила в полицию, и на место немедленно направили наряды вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы.
Двоих задержанных, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой, передали сотрудникам 76-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Третий объявлен в розыск.