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Кресла у окон самолетов займут хвостатые. Utair разрешила пассажирам брать питомцев в салон

Utair предлагает пассажирам перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

Компания Utair с сентября разрешила пассажирам перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное», — гласит запись на сайте фирмы.

Владельцев четырехлапых просят обзавестись жестким контейнером размером до 55х40х40 сантиметров с надежным запирающим устройством. При этом вес питомца вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов, ее будут закреплять ремнями безопасности на всё время полета.

В пресс-службе добавили: чтобы животному было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост и повернуться вокруг себя.

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Комментарии (16)

WuhanRockCafe
А ежели этот хвостатый любимец, твою мать, будет неперывно гавкать и срать?
vvivanov
хозяин питомца будет осужден за непреднамеренное убийство соседа с аллергией?
Ольга Немова
Если у пассажира аллергия - всегда можно выпить антигистаминку. У меня вот аллергия на плохо воспитанных орущих детей, колотящих ботинками в спинки кресел, но их то сдать в багаж, и в голову никому не приходит. А вот несчастных пушистых можно и пошвырять в переносках, и уронить, и в холод запихнуть в одиночестве и вообще убить, никому как-то дела и нет.
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