Кресла у окон самолетов займут хвостатые. Utair разрешила пассажирам брать питомцев в салон

Компания Utair с сентября разрешила пассажирам перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.



«Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное», — гласит запись на сайте фирмы.



Владельцев четырехлапых просят обзавестись жестким контейнером размером до 55х40х40 сантиметров с надежным запирающим устройством. При этом вес питомца вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов, ее будут закреплять ремнями безопасности на всё время полета.



В пресс-службе добавили: чтобы животному было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост и повернуться вокруг себя.

