В Перми выросло число пострадавших после стрельбы в вузе

Число пострадавших после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете к 22 сентября увеличилось до 43 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на минздрав региона.
«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один, это стрелок», — цитирует «Интерфакс» сообщение пермского министра здравоохранения Анастасии Крутень на заседании краевого правительства.
Ранее сообщалось о 28 раненых. Убиты шесть человек.
Медики лечат пострадавших в больницах Перми и Москвы. Некоторые остаются в тяжёлом состоянии. Накануне врачи рассказали о травмах, среди них огнестрельные переломы, ранения брюшной полости, грудной клетки, других частей тела, компрессионный перелом от прыжка, у одного пациента пуля в стволе спинного мозга, у другого — в сосудисто-нервном пучке. Сам стрелок Тимур Бекмансуров на ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали ногу.