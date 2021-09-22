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В Перми выросло число пострадавших после стрельбы в вузе

Медики насчитали 43 пострадавших после ЧП в ПГНИУ.

Число пострадавших после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете к 22 сентября увеличилось до 43 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один, это стрелок», — цитирует «Интерфакс» сообщение пермского министра здравоохранения Анастасии Крутень на заседании краевого правительства.

Ранее сообщалось о 28 раненых. Убиты шесть человек.

Медики лечат пострадавших в больницах Перми и Москвы. Некоторые остаются в тяжёлом состоянии. Накануне врачи рассказали о травмах, среди них огнестрельные переломы, ранения брюшной полости, грудной клетки, других частей тела, компрессионный перелом от прыжка, у одного пациента пуля в стволе спинного мозга, у другого — в сосудисто-нервном пучке. Сам стрелок Тимур Бекмансуров на ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали ногу.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал молодой сотрудник ГИБДД. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

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Комментарии (2)

Алексей Беговой
Главный свидетель-исполнитель, скорее всего, не доживёт, чтобы не сдал заказчика.
azul
А пуля в спинном мозге - это не тяжёлое состояние?
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