В Перми выросло число пострадавших после стрельбы в вузе

Число пострадавших после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете к 22 сентября увеличилось до 43 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на минздрав региона.



«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один, это стрелок», — цитирует «Интерфакс» сообщение пермского министра здравоохранения Анастасии Крутень на заседании краевого правительства.

Ранее сообщалось о 28 раненых. Убиты шесть человек.