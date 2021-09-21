Пуля в стволе спинного мозга. Медики рассказали о пострадавших в Перми, среди них охранник и иностранец

В больницах Перми остаются 13 пострадавших при стрельбе в университете, у всех состояние стабилизировано, сообщает 21 сентября РИА Новости.

Студент из Ирака Абдулла, учащийся на третьем курсе химического факультета университета, доставлен в Москву вместе с шестью другими пострадавшими. «Посольство находится на связи со всеми компетентными органами по ситуации со студентом и также с ним самим», — заявил РИА пресс-секретарь дипмиссии Мухаммед Имад. Когда началась стрельба, у Абдуллы были занятия по органической химии. «В перерыве я стоял у фонтана, недалеко от главного корпуса, увидел молодого человека в чёрном с оружием, он начал стрелять. Прямо у фонтана. Люди побежали, — приводит РИА рассказ друга Абдуллы. — Рядом была девушка, она легла на землю, когда раздались выстрелы. Я защищал её [прикрывал собою]».

По данным 59.RU, три пули попали Абдулле в ногу и еще одна в ягодицу. Его госпитализировали в сознании, позже ему стало хуже. «Он потерял сознание, ему стало сильно хуже. Если честно, я не думал, что так произойдет. Сначала он был в сознании, мог разговаривать. А потом врачи мне сказали, что его отправят в Москву», — поделился с изданием друг Абдуллы Ашраф. Также в Москву доставили охранника ПГНИУ. Это было решение пациента, проблем с лечением в пермской клинике не было, отмечает источник 59.RU.

После стрельбы пострадавших распределили по трём больницам в Перми. Шесть человек находятся в ГКБ имени Тверье, ещё шесть — в ГКБ № 4, девять попали в краевую клиническую больницу, из них трое находятся в реанимации.

«В краевую больницу доставляли в основном с огнестрельными травмами — это огнестрельные переломы, ранения брюшной полости, грудной клетки, у одного пациента пуля в стволе спинного мозга, у другого — в сосудисто-нервном пучке. Есть компрессионный перелом от прыжка, перелом бедра. Все очень быстро скооперировались, пациенты в приемнике не находились — их сразу переводили либо в отделение, либо в реанимацию или операционную. В плане медпомощи было всё просто на высшем уровне. Мобилизовали врачей из отпусков — работали на все возможные свободные операционные. Все в шоке», — цитирует 59.RU слова источника. Сам стрелок находится в реанимации на ИВЛ. В приемном отделении сейчас дежурит полиция: никого не впускают и не выпускают.

