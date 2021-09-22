Вечером 17 сентября, в первый день выборов, в УМВД по Невскому району поступило сообщение от майора полиции о манипуляциях с избирательной документацией на участке №1484. Спустя четыре дня в сети появилось видео, как женщина запихивает некие бумаги в сейф-пакет, а снимающий напоминает ей, что он находится при исполнении.
По информации «Фонтанки», майор снял происходящее на видео. Его сообщение было зафиксировано во внутренних документах главка, и в них речь идет именно о вбросе бюллетеней в сейф-пакет, который якобы совершила глава участковой комиссии №1484 Наталия Горбаренко в присутствии неизвестной женщина. Дело происходило в кабинете №219 школы №346 на улице Подвойского. Там во время выборов располагались сразу несколько избирательных участков: №№ 1484, 1485, 1486 и 1487.
Телеграм-канал «Наблюдателей Петербурга» 21 сентября опубликовал видео, на котором женщина вкладывает в сейф-пакет пачку листов. На сейфе, в недрах которого она занимается своим делом, написано «1484». «Я сейчас сюда следственную группу вызываю, и вас задерживаю», — говорит автор видео. «Сажайте. Сажайте», — отвечает женщина.
Примечательно, что камера зафиксировала, как именно женщина вскрыла, а потом закрыла сейф-пакет (которые, по утверждению ЦИК, нельзя вскрыть незаметно). Она вскрыла его со стороны красной ленты. Ранее наблюдатели и члены комиссий заметили и даже сняли на видео, что на практике такой пакет можно вскрыть и закрыть незаметно.