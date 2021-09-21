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Первое заседание Заксобрания Петербурга в новом составе пройдет 29 сентября

Первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга состоится 29 сентября. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 сентября.

Однако пока состав нового созыва до конца не определен. Центральная избирательная комиссия еще не подвела итоги голосования в городской парламент, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Ранее, как писала «Фонтанка», в Московском районе на дезинфекцию закрыли ТИК № 48, где должны были подвести итоги по выборам в ЗакС по 21-му округу. А в Калининском районе перед заседанием избиркома сирена «выгнала» активиста из здания администрации. Там ранее глава района, по словам кандидата в городской парламент от «Справедливой России» Михаила Амосова, предложил ему признать поражение, хотя тот выигрывает.

Также уже известно, что в Заксобрании Петербурга Макаровых меньше не станет. Марина Лыбанева, дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, после выборов решила взять фамилию отца.

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