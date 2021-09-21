Первое заседание Заксобрания Петербурга в новом составе пройдет 29 сентября

Однако пока состав нового созыва до конца не определен. Центральная избирательная комиссия еще не подвела итоги голосования в городской парламент, которое проходило с 17 по 19 сентября.



Ранее, как писала «Фонтанка», в Московском районе на дезинфекцию закрыли ТИК № 48, где должны были подвести итоги по выборам в ЗакС по 21-му округу. А в Калининском районе перед заседанием избиркома сирена «выгнала» активиста из здания администрации. Там ранее глава района, по словам кандидата в городской парламент от «Справедливой России» Михаила Амосова, предложил ему признать поражение, хотя тот выигрывает.



Также уже известно, что в Заксобрании Петербурга Макаровых меньше не станет. Марина Лыбанева, дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, после выборов решила взять фамилию отца.

