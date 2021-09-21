Как сообщили «Фонтанке» сотрудники полиции, дежурившие рядом, здание закрыто на дезинфекцию — они тоже не смогли попасть внутрь, чтобы сменить дежуривших внутри коллег. В 15 часов в здании администрации должно было состояться заседание территориальной избирательной комиссии №48. Там должны были подвести итоги по выборам в Законодательное собрание по 21-му округу. «Фонтанка» пожаловалась в горизбирком на недопуск корреспондента на заседание избиркома, но там лишь развели руками.