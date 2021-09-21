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Территориальную избирательную комиссию закрыли на дезинфекцию. Там должны подвести итоги по выборам в ЗакС

Администрация Московского района закрыта на дезинфекцию. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 21 сентября, попасть туда не могут ни полиция, ни кандидаты, ни обычные жители, которые пришли по вопросам, не связанным с выборами.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники полиции, дежурившие рядом, здание закрыто на дезинфекцию — они тоже не смогли попасть внутрь, чтобы сменить дежуривших внутри коллег. В 15 часов в здании администрации должно было состояться заседание территориальной избирательной комиссии №48. Там должны были подвести итоги по выборам в Законодательное собрание по 21-му округу. «Фонтанка» пожаловалась в горизбирком на недопуск корреспондента на заседание избиркома, но там лишь развели руками.

автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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В 21-м округе на выборах в Законодательное собрание административную поддержку получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Он — бывший помощник Виталия Милонова. До середины 20 сентября выборы проигрывал кандидату от «Справедливой России» Ольге Галкиной. Как сообщали кандидаты, ночь после выборов с десяток председателей участковых избирательных комиссий (в частности №1306, 1320, 1322, 1333, 1347, 1321, 1322, 1349) сбежали с выборных участков, не подведя результаты выборов. После того, как председатели этих комиссий спустя сутки сдали протоколы, результат Галкиной уменьшился. Ночью 21 сентября, после того, как протоколы сдали последние две комиссии, Малков опередил Галкину на 150 голосов.

автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

aborigenSPB
Не понял, зачем повторно проводить "дезинфекцию", если до выборов Роспотребнадзор уже её провёл, зачистив допуск к "выборам" от всех ненужных элементов?
Guest1234
Травят сотрудников полиции, которых не могут сменить находящиеся у дверей сменщики? Разве так можно?
Наталья Коптяева
А вроде Милонов противник гей-сообщества. А тут как-то не вяжется.
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