Как сообщили «Фонтанке» сотрудники полиции, дежурившие рядом, здание закрыто на дезинфекцию — они тоже не смогли попасть внутрь, чтобы сменить дежуривших внутри коллег. В 15 часов в здании администрации должно было состояться заседание территориальной избирательной комиссии №48. Там должны были подвести итоги по выборам в Законодательное собрание по 21-му округу. «Фонтанка» пожаловалась в горизбирком на недопуск корреспондента на заседание избиркома, но там лишь развели руками.
В 21-м округе на выборах в Законодательное собрание административную поддержку получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Он — бывший помощник Виталия Милонова. До середины 20 сентября выборы проигрывал кандидату от «Справедливой России» Ольге Галкиной. Как сообщали кандидаты, ночь после выборов с десяток председателей участковых избирательных комиссий (в частности №1306, 1320, 1322, 1333, 1347, 1321, 1322, 1349) сбежали с выборных участков, не подведя результаты выборов. После того, как председатели этих комиссий спустя сутки сдали протоколы, результат Галкиной уменьшился. Ночью 21 сентября, после того, как протоколы сдали последние две комиссии, Малков опередил Галкину на 150 голосов.