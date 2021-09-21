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Активист решил заснять заседание ТИК в Калининском районе. Там включили сирену

Перед заседанием избиркома по выборам в ЗакС сирена «выгнала» активиста из здания в Калининском районе

В администрации Калининского района сработала сирена. Вместе с ней вывели активиста с камерой, который хотел заснять заседание ТИК № 11 по жалобам на итоги выборов.

В администрации Калининского района днем 21 сентября сработала пожарная сигнализация, и всех присутствовавших в здании эвакуировали на улицу. Это совпало с тем, что городской активист Александр Виноградов, который ведет прямой эфир в своем паблике «В контакте» Vinogradov Life, пытался попасть в территориальный избирком № 11, где в ближайшее время должны рассмотреть десятки жалоб по выборам.

Виноградов прибыл в здание райадминистрации утром, чтобы вести прямой эфир с заседания заседания ТИК № 11: по информации активиста, в теркомиссии якобы должно было пройти срочное заседание по жалобе от наблюдателей за выборами.


Сначала Виноградова пытались удалить из здания с помощью сотрудников полиции, которые заявили, что у него должен быть пропуск к здание. Активист пояснил, что его пропустили свободно и он пишет заявление в ТИК.

Однако в администрации после прибытия активиста сработала пожарная сигнализация, и от Виноградова потребовали покинуть здание.

«Приехали пожарные машины, ДПС, скорая. Ничего не подтвердилось», — рассказал Виноградов. Позднее к нему присоединился кандидат от ЛДПР по 6-му округу в Заксобрание Михаил Тихонов. В настоящее время обоих не пускают в здание.

Глава ТИК № 11 Константин Степанов сообщил «Фонтанке», что в комиссию поступило 50 жалоб от наблюдателей, их планируют рассмотреть на заседании вечером.

По одномандатному округу № 14 в Калининском районе на выборах в Заксобрание города до последнего момента проходил кандидат от КПРФ Алексей Зинчук. По последним данным ГАС «Выборы», у него 9391 голос, на втором месте единоросс и действующий депутат Галина Назарова (7741 голос), а на третьем выдвиженец от партии «Новые люди» Сергей Шукшин (6845 голосов). Как полагает Виноградов, после рассмотрения жалоб ситуация может измениться именно в пользу последнего.

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Комментарии (6)

260730691
А вы голосуйте, голосуйте!
264940801
А в Московском районе круче - там срочно проводят дизинфекцию.
NAFTALIN 2000-2036
мошенники рассматривают жалобы потерпевших на обокравших их мошенников. мир замер в ожидании, какое-же решение вынесут мошенники..
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