Активист решил заснять заседание ТИК в Калининском районе. Там включили сирену



Сначала Виноградова пытались удалить из здания с помощью сотрудников полиции, которые заявили, что у него должен быть пропуск к здание. Активист пояснил, что его пропустили свободно и он пишет заявление в ТИК.



Однако в администрации после прибытия активиста сработала пожарная сигнализация, и от Виноградова потребовали покинуть здание.



«Приехали пожарные машины, ДПС, скорая. Ничего не подтвердилось», — рассказал Виноградов. Позднее к нему присоединился кандидат от ЛДПР по 6-му округу в Заксобрание Михаил Тихонов. В настоящее время обоих не пускают в здание.



Глава ТИК № 11 Константин Степанов сообщил «Фонтанке», что в комиссию поступило 50 жалоб от наблюдателей, их планируют рассмотреть на заседании вечером.



По одномандатному округу № 14 в Калининском районе на выборах в Заксобрание города до последнего момента проходил кандидат от КПРФ Алексей Зинчук. По последним данным ГАС «Выборы», у него 9391 голос, на втором месте единоросс и действующий депутат Галина Назарова (7741 голос), а на третьем выдвиженец от партии «Новые люди» Сергей Шукшин (6845 голосов). Как полагает Виноградов, после рассмотрения жалоб ситуация может измениться именно в пользу последнего.

