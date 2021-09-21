Макарова в городском парламенте заменит Макарова. Перед походом в ЗакС Марина Лыбанева зашла в ЗАГС

Марина Вячеславовна Лыбанева, заместитель главы Петроградского района, дочь Вячеслава Макарова, сегодня утром подала заявление на смену фамилии в петроградский районный ЗАГС. Об этом сообщают источники «Фонтанки». В новый городской парламент она решила идти уже под новой фамилией.



На данный момент Лыбанева выигрывает выборы в ЗакС по 3-му избирательному округу. На ее счету 31 c лишним тысяча голосов. У ближайшего преследователя Игоря Королева только 11 тысяч. Вячеслав Макаров же должен стать депутатом Госдумы — он входит в первую пятерку списка партии по Петербургу.

