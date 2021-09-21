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Ночной хулиган на Дачном прыгал по «Фиесте», мял «Фокус» и бил «Ларгус»

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Сотрудники Росгвардии ночью 21 сентября задержали в Кировском районе Петербурга хулигана, невзлюбившего автомобили местных жителей. От его рук и ног пострадали три машины.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в ночь на вторник правоохранителям поступила информация о том, что возле одного из домов на Дачном проспекте какой-то хулиган громит припаркованные машины. В 00:20 прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который повредил три автомобиля, принадлежащих местным жителям: Ford Focus, Lada Largus и Ford Fiesta.

У «Фокуса» он сломал боковое зеркало и помял дверь, «Ладе» выбил боковое стекло, а по «Фиесте» и вовсе попрыгал, разбив в результате лобовое стекло. Задержанного передали сотрудникам 64-го отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Типичный представитель быдла. Надеюсь, владельцы догадаются подать заявление в суд, чтобы в следующий раз, эта обезьяна плясала на машинах голышом в мороз.
hal9000
Фиесту то зачем обижать?...маленький безобидный паучек..варвар какой-то
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