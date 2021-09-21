Флаг над Зимним дворцом приспущен 21 сентября — сообщают социальные сети Эрмитажа, уточняя, что это связано с трагедией в Перми.
«Сегодня в Пермском крае день траура. В Петербурге над Зимним дворцом приспущен Государственный флаг России», — пояснили в музее.
20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим, погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Президент страны Владимир Путин назвал произошедшее «огромной бедой» для всей страны.
Среди случаев, когда Эрмитаж приспускал Государственный флаг, — траур по погибшим при пожаре в Кемерово, пожар в соборе Парижской Богоматери и массовое убийство в Керченском политехническом колледже.