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Подростки-лицеисты решили покататься на раритетном «Пассате» без разрешения владельца

В Гатчинском районе раскрыт угон машины несовершеннолетними

Полиция Гатчинского района Ленобласти раскрыла угон 25-летнего «Фольксвагена». По подозрению в краже задержали двух местных подростков.

Как стало известно «Фонтанке», в полдень 19 сентября с заявлением об угоне в полицию обратился 59-летний сантехник из Строганово. Он сообщил, что от дома 5 по улице Строителей в Сиверском был похищен его Volkswagen Passat 1996 года выпуска. Стоимость машины мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

Спустя 35 минут машину нашли у дома 1 по Белогорскому шоссе все в том же поселке. А в 16 часов у дома 16 по улице Строителей полицейские задержали подозреваемых в угоне, ими оказались двое подростков, 13 и 17 лет, учащиеся местного лицея. Их доставили в полицию, а затем передали родителям.

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