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Ближайший забор остановил угонщика, позарившегося на Nissan петербуржца в садоводстве Ленобласти

Мужчина похитил у петербуржца автомобиль и врезался на нем в забор в Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в угоне автомобиля петербуржца. Уехал он на чужой машине недалеко — до ближайшего забора.

Как стало известно «Фонтанке», 19 сентября в 1:45 в полицию Волховского района Ленобласти обратился 63-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что на участке в СНТ «Брусничка» неизвестный мужчина сел в его Nissan Almera 2009 года выпуска, выехал на нем за территорию и врезался в забор.

В три часа ночи полицейские задержали подозреваемого в 150 метрах от того самого участка. Это оказался 28-летний житель поселка Назия. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и вымогательство.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор.

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