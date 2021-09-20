Ближайший забор остановил угонщика, позарившегося на Nissan петербуржца в садоводстве Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в угоне автомобиля петербуржца. Уехал он на чужой машине недалеко — до ближайшего забора.



Как стало известно «Фонтанке», 19 сентября в 1:45 в полицию Волховского района Ленобласти обратился 63-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что на участке в СНТ «Брусничка» неизвестный мужчина сел в его Nissan Almera 2009 года выпуска, выехал на нем за территорию и врезался в забор.

В три часа ночи полицейские задержали подозреваемого в 150 метрах от того самого участка. Это оказался 28-летний житель поселка Назия. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и вымогательство.