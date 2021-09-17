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Троллейбус и мусоровоз не поделили дорогу на проспекте Ветеранов. Электротранспорт остался без «лобовухи»

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошла авария с участием мусоровоза и троллейбуса

Вблизи дома № 69 на проспекте Ветеранов в Петербурге столкнулись троллейбус № 37 и мусоровоз. Информация об аварии 17 сентября появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии, опубликованной очевидицей происшествия, заметно, что электрическое транспортное средство лишено лобового стекла, его осколки блестят на асфальте.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины инцидента.

По данным «Яндекс.Карт», на участке от проспекта Ветеранов, 69 до пересечения с улицей Лени Голикова образовался серьезный затор.

Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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