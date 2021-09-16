Как сообщает 16 сентября пресс-служба «Цезарь Сателлит Северо-Запад», сотрудники фирмы разыскивали автомобиль Hyundai Tucson, пропавший в Петергофе. Поисковое оборудование показало, что машина находится в деревне Куровицы Гатчинского района Ленобласти. Автомобиль нашелся в гараже вместе с Ford Kuga и Infiniti Q50, которые, как выяснилось, тоже были похищены. «Форд» угнали в Сосновом Бору, а «Инфинити» — в Приморском районе Петербурга.

Со всех автомобилей угонщики сняли множество декоративных элементов салонов, пытаясь найти и демонтировать системы безопасности, а в гараже использовалось два подавителя сигналов GSM, отмечают в компании. По факту обнаружения машин ведутся следственные действия. Как стало известно «Фонтанке», Ford был изъят сосновоборскими следователями по уголовному делу по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ, а две оставшиеся машины поместили на стоянку местного отдела полиции.

В охранной фирме считают, что как минимум Infiniti угонщики собирались разобрать на запчасти, а остальные два автомобиля могли отправить на перепродажу. В пандемийный период стало расти количество угонов именно для последующего разбора на запчасти, в основном для этих целей похищают машины среднего ценового сегмента, отмечают в компании. А Hyundai Tucson, по их данным, входит в тройку самых популярных моделей корейского бренда среди петербургских угонщиков.