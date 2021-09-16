FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Поиск петергофского Hyundai привел к отстойнику угнанных машин под Гатчиной

Фото: «Цезарь Сателлит Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Специалисты охранной фирмы искали похищенный в Петербурге автомобиль, а нашли сразу три. Машины злоумышленники частично разобрали в поисках охранных систем.

Как сообщает 16 сентября пресс-служба «Цезарь Сателлит Северо-Запад», сотрудники фирмы разыскивали автомобиль Hyundai Tucson, пропавший в Петергофе. Поисковое оборудование показало, что машина находится в деревне Куровицы Гатчинского района Ленобласти. Автомобиль нашелся в гараже вместе с Ford Kuga и Infiniti Q50, которые, как выяснилось, тоже были похищены. «Форд» угнали в Сосновом Бору, а «Инфинити» — в Приморском районе Петербурга.

Фото: «Цезарь Сателлит Северо-Запад»
Фото: «Цезарь Сателлит Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Со всех автомобилей угонщики сняли множество декоративных элементов салонов, пытаясь найти и демонтировать системы безопасности, а в гараже использовалось два подавителя сигналов GSM, отмечают в компании. По факту обнаружения машин ведутся следственные действия. Как стало известно «Фонтанке», Ford был изъят сосновоборскими следователями по уголовному делу по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ, а две оставшиеся машины поместили на стоянку местного отдела полиции.

В охранной фирме считают, что как минимум Infiniti угонщики собирались разобрать на запчасти, а остальные два автомобиля могли отправить на перепродажу. В пандемийный период стало расти количество угонов именно для последующего разбора на запчасти, в основном для этих целей похищают машины среднего ценового сегмента, отмечают в компании. А Hyundai Tucson, по их данным, входит в тройку самых популярных моделей корейского бренда среди петербургских угонщиков.

Фото: «Цезарь Сателлит Северо-Запад»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний