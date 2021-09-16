Полицейские задержали мужчину, который за небольшое ДТП порезал колеса и побил водителя «Шевроле» на Гагарина

Петербургские полицейские спустя несколько месяцев задержали подозреваемого, напавшего на «Шевроле» и его водителя в Московском районе Петербурга. Поводом стало небольшое ДТП, причем задетая машина была даже не его.



Как сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 21 мая у дома 34, корпус 3, по проспекту Юрия Гагарина. Между 12:10 и 13:30 42-летний петербуржец на своем Chevrolet Tahoe задел LADA Priora, принадлежащую 56-летнему жителю Саранска, и у него возник словесный конфликт с находившимся рядом неизвестным мужчиной. В результате тот ножом порезал два колеса «Шевроле», а самого заявителя не менее четырех раз ударил кулаком по голове, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).