FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

Полицейские задержали мужчину, который за небольшое ДТП порезал колеса и побил водителя «Шевроле» на Гагарина

Полиция задержала жителя Гатчины за нападение на водителя в Петербурге

Петербургские полицейские спустя несколько месяцев задержали подозреваемого, напавшего на «Шевроле» и его водителя в Московском районе Петербурга. Поводом стало небольшое ДТП, причем задетая машина была даже не его.

Как сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 21 мая у дома 34, корпус 3, по проспекту Юрия Гагарина. Между 12:10 и 13:30 42-летний петербуржец на своем Chevrolet Tahoe задел LADA Priora, принадлежащую 56-летнему жителю Саранска, и у него возник словесный конфликт с находившимся рядом неизвестным мужчиной. В результате тот ножом порезал два колеса «Шевроле», а самого заявителя не менее четырех раз ударил кулаком по голове, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В 14 часов 15 сентября сотрудники уголовного розыска Московского района по месту жительства задержали подозреваемого — 34-летнего гатчинца. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

NAFTALIN 2000-2036
сейчас ему бы картоху надо копать, да молоко в галактике доить, а он, ишь, взял верный клинок и в город уехал, за приключениями
AlBerkut
А подробнее, откуда этот гатчинец? Уроженец ли, или только приехал? Откуда соизволил пожаловать сий вспыльчивый гасконец?
Hans-Christian
Чувствую обшую агрессию в обществе и градус напряжённости, находясь в общественных местах.
Где-нибудь во Вьетнаме, например, такого нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний