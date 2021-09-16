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Дворник нашел в подвале дома на севере Петербурга мумию мужчины

СК устанавливает личность мужчины, чье мумифицированное тело нашли в подвале дома в Выборгском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, днем в среду в полицию Выборгского района позвонил 36-летний дворник одной из управляющих компаний Петербурга. Он сообщил, что нашел тело мужчины в подвале дома 30/3 по улице Руднева.

Выехавший на место наряд обнаружил в помещении мумифицированный труп мужчины. Из одежды на нем частично сохранились брюки черного цвета.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Также устанавливается личность погибшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

260741301
Насколько я знаю, мумия мужчины находится в подвале здания в самом центре москвы.
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