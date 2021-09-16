Дворник нашел в подвале дома на севере Петербурга мумию мужчины

СК устанавливает личность мужчины, чье мумифицированное тело нашли в подвале дома в Выборгском районе.



Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, днем в среду в полицию Выборгского района позвонил 36-летний дворник одной из управляющих компаний Петербурга. Он сообщил, что нашел тело мужчины в подвале дома 30/3 по улице Руднева.



Выехавший на место наряд обнаружил в помещении мумифицированный труп мужчины. Из одежды на нем частично сохранились брюки черного цвета.



Тело направлено в морг для установления причины смерти. Также устанавливается личность погибшего.

