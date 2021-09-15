В Янино мужчина прихватил чужой ЗИЛ, потому что не было денег на такси

Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранее в полицию Всеволожского района с заявлением обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что между 17:00 2 сентября и 15:30 6 сентября от дома 3 по Ясной улице в Янино неизвестный злоумышленник похитил грузовик ЗИЛ стоимостью 350 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).



В 20:15 13 сентября у дома 21 по Ленинградской улице в Янино полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего местного жителя. ЗИЛ нашли у дома 12 по Почтовой улице во Всеволожске. А 14 сентября мужчина написал явку с повинной, сообщает 47News.