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Водитель «Лифана» догнал велосипедиста на перекрестке Маршала Блюхера и Кушелевской дороги

Велосипедист пострадал под колесами автомобиля на проспекте Маршала Блюхера

Молодой велосипедист угодил в больницу после ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 14 сентября. Светлая одежда и светоотражатели не уберегли его от ехавшего сзади автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло около одиннадцати часов вечера на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. 34-летний петербуржец на автомобиле Lifan ехал по Маршала Блюхера со стороны Полюстровского проспекта и на перекрестке догнал двигавшегося перед ним в попутном направлении 20-летнего велосипедиста.

В результате велосипедиста госпитализировали в состоянии средней тяжести. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. По дороге парень ехал в светлой одежде со светоотражающими элементами. У автомобилиста водительский стаж с 2017 года. В прошлом году он привлекался к административной ответственности за выезд на встречку, в этом году на нарушении ПДД попался только как пешеход. Серьезных нарушений за ним замечено не было.

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Комментарии (2)

AVasil
"...привлекался к административной ответственности за выезд на встречку... ...Серьезных нарушений за ним замечено не было."

То есть, выезд на встречку не является серьезным нарушением?? Ну-ну... Еще скажите, что велосипедист сам виноват — не учел, что "Лифан" сможет его нагнать.
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