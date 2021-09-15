Водитель «Лифана» догнал велосипедиста на перекрестке Маршала Блюхера и Кушелевской дороги

Молодой велосипедист угодил в больницу после ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 14 сентября. Светлая одежда и светоотражатели не уберегли его от ехавшего сзади автомобиля.



Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло около одиннадцати часов вечера на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. 34-летний петербуржец на автомобиле Lifan ехал по Маршала Блюхера со стороны Полюстровского проспекта и на перекрестке догнал двигавшегося перед ним в попутном направлении 20-летнего велосипедиста.