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«Я на Невском, и я в хлам»: автоблогер катался пьяным и отмахивался от полиции в Петербурге. Подписчики хоронят его карьеру

Автоблогера Дальнобоя задержали за нетрезвую езду по Невскому проспекту

Блогер Мишаня Дальнобой в прямом эфире показал пьяную езду по Невскому проспекту, а петербургская полиция показала его: трезвеющим в отделе и обещающим решить все свои проблемы одним звонком.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, нарушителя на каршеринге нашли сначала в Интернете. Полицейские оказались в числе зрителей Instagram-трансляции и оценили как саму поездку, так и состояние водителя, которое наиболее точно охарактеризовал он сам: «Я на Невском, и я в хлам».

По впечатлению сотрудников, общение с подписчиками интересовало автомобилиста больше, чем ситуация на дороге. Предупреждение о том, что на площади Восстания «100 % возьмут», оставившее водителя равнодушным, стало пророческим.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Каршеринговый «КИА Рио» и ДПС встретились на Невском проспекте, 118. В ведомстве уточняют, что нарушитель пытался скрыться, но его заблокировали служебные автомобили.

«При задержании блогер оказал сопротивление, в результате чего одному из сотрудников полиции были причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении главка. — От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции».

Материалы о причинении телесных травм сотруднику изучит Следственный комитет, в перспективе — уголовное дело.

На оперативной съёмке 31-летний бывший дальнобойщик Михаил заявляет, что пил алкоголь, а после сел за руль, потому что «так надо было». Утверждает, что осознаёт последствия и в состоянии за них ответить, но может решить и по-другому.

«Мне есть кому позвонить, майор, — предупреждает он и намекает, что небезызвестен: — Ты знаешь, кто я такой?.. А ты мне тут шьёшь».

Официально безработный Михаил известен как минимум 35 тысячам человек. Примерно столько подписчиков у YouTube-канала Михаила Дальнобоя. За его Instagram следит несколько меньше — чуть более 7,2 тысячи пользователей. Судя по числу просмотров, большинство из них ознакомились с трансляцией ночных злоключений.

В МВД водителя назвали любителем сомнительного хайпа, который подверг опасности жизнь горожан. Аудитория Дальнобоя полагает, что дело всё же не в погоне за просмотрами, а в личных проблемах, вероятно, с отношениями. Против части об общественной опасности возражений нет: в комментариях «хоронят» карьеру автомобильного блогера, отмечая, что лучше задержание, чем быть как Эдвард Бил.

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Комментарии (8)

Antuan Rokanten
Кем надо быть, чтобы смотреть подобное. Люди себя не уважают. Кстати, требуются уборщики мусора из урн. Вот можно ему туда трудоустроиться.
Иван 2пырьев
мишаня даль боль йой
Vanko
Сколько блогеров развелось. Это кто вообще такой?
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