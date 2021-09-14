По впечатлению сотрудников, общение с подписчиками интересовало автомобилиста больше, чем ситуация на дороге. Предупреждение о том, что на площади Восстания « 100 % возьмут», оставившее водителя равнодушным, стало пророческим.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, нарушителя на каршеринге нашли сначала в Интернете. Полицейские оказались в числе зрителей Instagram-трансляции и оценили как саму поездку, так и состояние водителя, которое наиболее точно охарактеризовал он сам: «Я на Невском, и я в хлам».

Каршеринговый «КИА Рио» и ДПС встретились на Невском проспекте, 118. В ведомстве уточняют, что нарушитель пытался скрыться, но его заблокировали служебные автомобили.



«При задержании блогер оказал сопротивление, в результате чего одному из сотрудников полиции были причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении главка. — От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции».



Материалы о причинении телесных травм сотруднику изучит Следственный комитет, в перспективе — уголовное дело.



На оперативной съёмке 31-летний бывший дальнобойщик Михаил заявляет, что пил алкоголь, а после сел за руль, потому что «так надо было». Утверждает, что осознаёт последствия и в состоянии за них ответить, но может решить и по-другому.



«Мне есть кому позвонить, майор, — предупреждает он и намекает, что небезызвестен: — Ты знаешь, кто я такой?.. А ты мне тут шьёшь».



Официально безработный Михаил известен как минимум 35 тысячам человек. Примерно столько подписчиков у YouTube-канала Михаила Дальнобоя. За его Instagram следит несколько меньше — чуть более 7,2 тысячи пользователей. Судя по числу просмотров, большинство из них ознакомились с трансляцией ночных злоключений.

