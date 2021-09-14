Петербургское УФАС возглавит экс-министр Новгородской области

Вступление в должность намечено на 15 сентября.

Предыдущий руководитель регионального управления ФАС Вадим Владимиров покинул пост в начале 2021 года. На нём он проработал с 2013 года.



Игорь Прохоров в течение двух десятков лет занимал различные должности в сфере ЖКХ и Великого Новгорода, и Валдая. Летом 2017 года он стал главой комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода. Уже в феврале 2018 года чиновника назначили замглавы города, затем Прохоров стал министром строительства, архитектуры и территориального развития области.

