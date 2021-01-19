Глава УФАС по Петербургу Вадим Владимиров покидает должность

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров написал заявление об уходе. В следующем месяце его уже не будет на должности.



Информацию об уходе Владимирова из УФАС «Фонтанке» 19 января подтвердили в пресс-службе ведомства. Сейчас руководитель управления в отпуске; предположительно, с 1 февраля он оставит должность.

Вадим Владимиров возглавил Санкт-Петербургское УФАС России в 2013 году, до этого 5 лет был главой Ленинградского управления службы. Напомним, в конце 2020 года сменился руководитель и в самой Федеральной антимонопольной службе: Игоря Артемьева сменил бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.