FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Глава УФАС по Петербургу Вадим Владимиров покидает должность

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров написал заявление об уходе. В следующем месяце его уже не будет на должности.

Информацию об уходе Владимирова из УФАС «Фонтанке» 19 января подтвердили в пресс-службе ведомства. Сейчас руководитель управления в отпуске; предположительно, с 1 февраля он оставит должность.

Вадим Владимиров возглавил Санкт-Петербургское УФАС России в 2013 году, до этого 5 лет был главой Ленинградского управления службы. Напомним, в конце 2020 года сменился руководитель и в самой Федеральной антимонопольной службе: Игоря Артемьева сменил бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Дмитрий Миленин
кадровый резерв для Пу
Петр Петров
Разве не сядет в тюрьму?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний