Убийцу «колбасного короля» в магазине «отловила» система распознавания лиц

Обвиняемого в убийстве Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре, удалось задержать в Москве благодаря видеонаблюдению и системе распознавания лиц. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами», — сказал он.



Беглеца, как уже рассказывала «Фонтанка», обнаружили на Дубравной (район Митино). При задержании он оказывал активное сопротивление, но его обезвредили. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила в беседе с ТАСС, что после проведения дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди будет доставлен к следователю ГСУ и допрошен.

