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Убийцу «колбасного короля» в магазине «отловила» система распознавания лиц

Сбежавшего из ИВС Мавриди нашли с помощью видеонаблюдения

Обвиняемого в убийстве Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре, удалось задержать в Москве благодаря видеонаблюдению и системе распознавания лиц. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами», — сказал он.

Беглеца, как уже рассказывала «Фонтанка», обнаружили на Дубравной (район Митино). При задержании он оказывал активное сопротивление, но его обезвредили. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила в беседе с ТАСС, что после проведения дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди будет доставлен к следователю ГСУ и допрошен.

В ночь на 6 августа из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро мужчин. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве из арбалета главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.11 августа полицейские и ФСБ задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Позже нашли третьего сбежавшего, Николая Тетерю. Четвертого задержали 18 августа в Новгородской области.

По версии СК, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после этого оба дежурных отправились спать. Кроме того, они открыли двери камер для передачи продуктов, так называемые «кормушки». Именно это помогло заключенным оказаться на свободе.

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Комментарии (1)

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А задержавшему особо опасного преступника тоже героя дадут, как за попытку спасения оступившегося, приведшую по неосторожности к смерти двух людей, или отгул на сутки?
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