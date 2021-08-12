Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, обвинили в превышении полномочий

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали пять заключенных, предъявили обвинение в превышении полномочий. Подсудимые выбрались из ИВС в ночь на 6 августа.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ 12 августа, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после чего оба дежурных отправились спать. Кроме того, они оставили открытыми так называемые «кормушки» — двери камер для передачи продуктов, которые помогли арестантам оказаться на свободе.
На данный момент расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, которым вменяют превышение должностных полномочий, продолжается. Кроме того, устанавливаются все причины и условия, приведшие к побегу заключенных.
Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро подсудимых, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших находились 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.
Через пять дней после побега полиция отыскала и задержала Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Их отвезли в территориальный отдел внутренних дел.