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Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, обвинили в превышении полномочий

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали пять заключенных, предъявили обвинение в превышении полномочий. Подсудимые выбрались из ИВС в ночь на 6 августа.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ 12 августа, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после чего оба дежурных отправились спать. Кроме того, они оставили открытыми так называемые «кормушки» — двери камер для передачи продуктов, которые помогли арестантам оказаться на свободе.

На данный момент расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, которым вменяют превышение должностных полномочий, продолжается. Кроме того, устанавливаются все причины и условия, приведшие к побегу заключенных.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро подсудимых, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших находились 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Через пять дней после побега полиция отыскала и задержала Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Их отвезли в территориальный отдел внутренних дел.

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Комментарии (5)

Владислав М
За какую сумму сотрудники изолятора превысили свои полномочия?
Dimitry Antonov
Эти двое могут уже до конца жизни не думать о хлебе насущном. Обеспечили себя и семьи, "превысив полномочия".
265095604
Ну, а что мы хотим! Cотрудники ФСИН просто ' прибурели'! Это надо обнаглеть до такой степени и быть уверенными в своей безнаказанности! На что ' пастухи' рассчитывали? Скорее всего они взяли у зеков деньги, НО ПРИ ЭТОМ на 100% были уверены ,что сбежать им не удастся! Но что то пошло не по сценарию ' пастухов'! Теперь самим надо готовиться морально к отправке на 'красную' зону!
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