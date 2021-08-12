Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, обвинили в превышении полномочий

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали пять заключенных, предъявили обвинение в превышении полномочий. Подсудимые выбрались из ИВС в ночь на 6 августа.



Как сообщили в пресс-службе СК РФ 12 августа, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после чего оба дежурных отправились спать. Кроме того, они оставили открытыми так называемые «кормушки» — двери камер для передачи продуктов, которые помогли арестантам оказаться на свободе.

На данный момент расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, которым вменяют превышение должностных полномочий, продолжается. Кроме того, устанавливаются все причины и условия, приведшие к побегу заключенных.

